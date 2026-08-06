Barbón condena el asesinato "cruel y vil" de la agente de Llanes: "Una muestra más de la violencia machista"

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OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha mostrado este jueves su condena ante el asesinato "cruel y vil" de una agente de la Guardia Civil de Llanes a manos de su expareja, también miembro del Cuerpo.

En un mensaje en sus redes sociales recogido por Europa Press, el presidente ha asegurado que este suceso es "una muestra más, por desgracia, de la violencia machista".

Las cosas se llaman por su nombre: un asesinato, cruel y vil, a manos de su expareja. Es decir, una muestra más, por desgracia, de la violencia machista.



Nuestro cariño está con la víctima y su familia, con sus amistades y compañeros, con la gente que hoy, la recuerda.



DEP. https://t.co/M7K92V6Jb5 — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) August 6, 2026

El dirigente autonómico ha enfatizado que el "cariño" del gobierno está con "la víctima y su familia, con sus amistades y compañeros, con la gente que hoy, la recuerda".