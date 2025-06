Barbón cree que Ayuso "sobreactuó" al irse de la Conferencia de Presidentes mientras el lehendakari hablaba euskera

La próxima Conferencia de Presidentes se celebrará en Asturias

OVIEDO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), ha asegurado que la marcha de Isabel Díaz Ayuso de la XXVIII Conferencia de Presidentes en Barcelona fue "una sobreactuación", ya que "una parte importante de los presidentes del PP escucharon tranquilamente, incluso algunos de ellos utilizaron en una parte de su intervención sus lenguas cooficiales, y luego pasaron a hablar en castellano".

Durante la rueda de prensa posterior a la Conferencia, Barbón ha pedido no darle "mayor dramatismo" al hecho de que Ayuso se ausentara en la intervención del lehendakari vasco, Imanol Pradales, al hablar en euskera. Sin ánimo de "polemizar", el presidente asturiano se ha preguntado si la postura de Ayuso y la del resto de 'barones' del PP representan que "hay dos almas en el PP, una más respetuosa con la oficialidad de las lenguas y, a lo mejor otra, pues menos".

Barbón ha defendido que la Conferencia de Presidentes no se convierta en un "pim, pam, pum" político como ocurre en el Congreso y el Senado y ha asegurado que ha dado un "tirón de orejas" a los presidentes que acudieron con "consignas de partido". "Les he dicho que no puede ser que aquí vengan con consigna de partidos, porque yo no vengo a ninguna conferencia presidencial ni del pasado, ni del presente, y por supuesto ni del futuro, con ninguna consigna del partido", ha asegurado, para después subrayar que su única consigna en la Conferencia es "representar los intereses de Asturias".

CELEBRA LA VUELTA A LA "NORMALIDAD INSTITUCIONAL" DE CATALUÑA

Por otro lado, Barbón ha valorado este viernes la celebración de la XXVIII Conferencia de Presidentes en Barcelona como "una buena señal" de la vuelta de Cataluña "a la normalidad institucional", destacando la importancia del foro como espacio de diálogo entre comunidades autónomas y el Gobierno central.

Durante su comparecencia, Barbón ha anunciado que Asturias acogerá la próxima Conferencia de Presidentes, una petición que había trasladado previamente y que ha sido aceptada, por lo que la segunda cumbre de este año se celebrará en la comunidad asturiana.

En cuanto a los contenidos tratados, el presidente asturiano ha lamentado que no se haya llegado a un acuerdo en materia de vivienda y ha confirmado que Asturias se sumará al nuevo plan estatal de vivienda, que prevé una inversión de 7.000 millones de euros, de los cuales el 40% deberá ser complementado por las autonomías. Según Barbón, la aportación estatal para Asturias podría superar los 200 millones de euros, lo que permitirá impulsar la construcción de vivienda pública asequible.

Barbón ha anunciado además que la futura ley de vivienda del Principado blindará la vivienda de promoción pública para evitar su especulación y venta, y creará un observatorio autonómico de vivienda.

En materia educativa, ha reclamado que los fondos estatales para la red de escuelas de 0 a 3 años se destinen exclusivamente a la red pública, recordando que Asturias es la única comunidad con una red autonómica, pública y gratuita en este tramo de edad.

URGE AVANCES EN EL CORREDOR ATLÁNTICO

Respecto a infraestructuras, el dirigente autonómico ha reivindicado avances en el corredor atlántico, el vial de Aboño, la ronda norte de Oviedo, la ronda de Avilés o la supresión del peaje del Huerna.

En el ámbito energético, Barbón ha reclamado una red eléctrica de mayor capacidad y una planificación energética urgente para el área central asturiana, dada la importancia de la industria de defensa en la región.

Sobre financiación autonómica, ha reiterado la postura de Asturias de contar con un modelo que tenga en cuenta el envejecimiento poblacional y la dispersión territorial, mencionando los acuerdos de Santiago y del Parlamento asturiano en esta materia.