Barbón defiende a Lastra por haberse enfrentado a Cerdán: "Fíjese qué buena candidata tiene el PSOE"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante su intervención, esta mañana, en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles en el Pleno de la Junta General del Principado a la delegada del Gobierno y candidata del PSOE al Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, destacando que fue quien "se enfrentó directamente" al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y destacando su "pulcritud".

"Imagínese si tenemos buena candidata, que efectivamente partimos de la pulcritud de aquella que luchó de forma denodada contra él en lo interno, y que precisamente fue perseguida por hacer de esa defensa de los buenos valores. Así que fíjese que buena candidata tiene el PSOE", ha dicho.

En el turno de preguntas al presidente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Álvaro Queipo, ha planteado al presidente socialista "¿Cómo valora la gestión del Gobierno de España para los intereses de Asturias?", cuestionado la elección de Lastra al criticar su postura favorable al modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central, el cual Barbón rechaza.

El presidente del Principado ha reafirmado que su posición crítica sobre el modelo no ha cambiado y ha retado al portavoz del PP a actuar de igual forma. "Usted jamás se atrevería a votar no a un modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera si gobernara su partido en España", ha aseverado Barbón, recriminando a Queipo que "calle" ante planteamientos nacionales del PP contrarios a los intereses asturianos. En este sentido, Barbón ha aprovechado para reprochar al líder del PP asturiano su "cambio de postura" respecto a la 'Ley de Nietos'. "Usted fue a Argentina a decirles que apoyaba que la ley de nietos no tuviera limitación. Por tanto, a reconocer --está por escrito--, el derecho a voto de todas las personas que tengan la nacionalidad, como ha sido siempre en democracia. Y ahora su partido está en contra", ha afirmado.

Durante el debate, Queipo ha afeado la gestión del Ejecutivo central con Asturias en materia de infraestructuras, vivienda y financiación, y ha reprochado a Barbón que sitúe a Lastra como cabeza de lista al Congreso cuando ella tildó de "serio y sólido" un modelo financiero que, a juicio de los 'populares', resulta "perjudicial" para la región.

En cuanto a vivienda, Queipo ha denunciado la situación en Asturias, alertando de un incremento del precio del 15% en el último año y censurando la "falta de licitación" de vivienda pública por parte del Principado. Asimismo, el portavoz 'popular' ha asegurado que existen "más de 600 viviendas vacías" en el parque público de Vipasa mientras más de 3.000 personas permanecen en lista de espera. "Hay problemas que no solamente son culpa del Gobierno central y de Moncloa", ha apuntado.

Barbón ha rebatido las cifras aportadas por Queipo precisando que no existen 600 pisos vacíos, sino "en torno a 300", y ha explicado que se tratan de procesos habituales de "rotación" de inmuebles, donde los inquilinos entran y salen y se requiere acometer obras de puesta a punto antes de su reasignación.

Finalmente, el presidente del Principado ha censurado los pactos del Partido Popular con Vox. A este respecto, ha contrapuesto los avances en derechos sociales y libertades aprobados en el Parlamento asturiano frente a la posición de la oposición, criticando que el PP "cede a la humillación que le marca Vox" en las comunidades donde gobiernan conjuntamente, citando como ejemplo los recortes a la financiación de las leyes LGTBI anunciados en Aragón.

Barbón ha asegurado que en las próximas elecciones del 29 de noviembre "Asturias se juega seguir avanzando o la involución de la mano de la extrema derecha", mientras que el portavoz del PP le ha acusado de excusarse en la cita electoral para no rendir cuentas sobre una gestión del Gobierno central que resulta "muy difícil de justificar".

"Le ha fallado el subconsciente, señor Barbón. Yo no le estoy preguntando por el 29 de noviembre. Le estoy preguntando qué opina usted de lo que ha hecho el Gobierno de España para beneficiar a Asturias", ha señalado Queipo.