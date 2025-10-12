Barbón defiende un "patriotismo cívico" basado "en derechos, libertades y justicia" en el Día de la Hispanidad

El presidente del Principado, Adrián Barbón, saluda al rey Felipe VI en el acto central del 12 de octubre en Madrid.
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 12 octubre 2025 12:07

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha felicitado este domingo la Fiesta Nacional y Día de la Hispanidad, al tiempo que ha reivindicado un "patriotismo cívico" que se construya "sobre la base de más derechos, libertades y justicia. Un Estado de Bienestar fuerte y potente".

En una publicación en su perfil en la red social 'X', el jefe del Ejecutivo asturiano ha subrayado este día como una conmemoración de una España "plural y diversa, abierta al mundo, acogedora y con futuro".

Barbón se suma así a los mensajes institucionales con motivo del 12 de octubre, subrayando una visión inclusiva y solidaria del país.

