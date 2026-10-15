Barbón destaca el alcance social de las nuevas leyes LGTBI y de Infancia

El presidente del Principado, Adrián Barbón, firma las dos nuevas leyes. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado este jueves la trascendencia de las dos nuevas leyes autonómicas aprobadas esta semana en la Junta General: la Ley de protección de derechos del colectivo LGTBI y la Ley de Infancia y Adolescencia. En el acto de firma de ambas normas, el líder del Ejecutivo ha destacado el avance en derechos sociales que suponen para Asturias.

Respecto a la Ley LGTBI, Barbón ha valorado que se trata de "una conquista de muchos años de reivindicación de los colectivos" que ha requerido de "un gran esfuerzo" en "muchos ámbitos". No obstante, el presidente autonómico ha recalcado que tras la aprobación del texto legal "tienen que venir lógicamente los recursos necesarios para implementar", con el fin de afianzar a Asturias como "un territorio más libre en derechos y libertades y, sobre todo, no se juzgue a nadie por tener la orientación o por ser como sea".

Por lo que respecta a la Ley de Infancia y Adolescencia, Barbón ha subrayado que sitúa al Principado "muy por delante de otras muchísimas comunidades de España" en la apuesta por la protección de los menores. El presidente ha agradecido expresamente el trabajo de la anterior consejera, Marta del Arco, de la actual consejera, Nerea Monroy, de la Dirección General de Infancia y Adolescencia, así como la implicación de UNICEF y de los propios jóvenes que participaron en el proceso de elaboración del texto.