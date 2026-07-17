Barbón destaca la estabilidad del gobierno de coalición en Asturias: "Hay diferencias pero hacemos frente con diálogo"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado este viernes la estabilidad del gobierno de coalición con IU, asegurando que, aunque "hay diferencias", estas se resuelven "con diálogo". En clave electoral, Barbón ha lanzado una advertencia a los asturianos, instándoles a reflexionar sobre "todo lo que se puede involucionar" si los socialistas no retienen la presidencia.

En una rueda de prensa, el dirigente autonómico ha subrayado que PSOE e IU-Convocatoria por Asturies son dos proyectos distintos aunque sustenten el mismo Gobierno, y ha enmarcado en la normalidad las diferencias de opinión que se están dando. "Asturias está trasladando algo muy potente y es un gobierno estable", ha dicho, frente a los gobiernos de "la derecha y la extrema derecha" que "van y vienen" en otras CCAA como Castilla y León. "Nosotros tenemos diferencias, pero hacemos frente con diálogo, diálogo y diálogo", ha zanjado.

En el marco de este diálogo, ha asegurado que la reunión de IU y PSOE para seguir el pacto de legislatura se prevé para antes del inicio de curso político en septiembre, después de que la última se cancelase por cuestiones de agenda.

INSTA A LOS ASTURIANOS A PENSAR EN "TODO LO QUE PUEDE INVOLUCIONAR" SI NO ES ÉL PRESIDENTE

Preguntado sobre si las causas judiciales contra diferentes dirigentes del PSOE pueden generar un desgaste en el electorado, ha asegurado que tiene "mucha confianza" en el pueblo asturiano y en que voten juzgando no solo las políticas que se aplican, sino "todo lo que puede involucionar" si él no es presidente en 2027 y "todo lo que se puede perder" si no gana las elecciones Barbón.

"La realidad está ahí fuera, la vemos, vemos las decisiones y hacia dónde nos quieren llevar", ha dicho, en referencia a los gobiernos de derechas de otras autonomías. "Yo tengo plena confianza en la ciudadanía asturiana, en que cuando sea el momento, elija lo mejor pensando en Asturias con independencia de otros criterios", ha remarcado.

Esta confianza se plasma también en que "siempre" que se analiza el prefil de Barbón en las encuestas, a la hora de preguntar a quién prefieren como presidentes los asturianos, le prefieren a él. "Los datos son abismales, faborables a la candidatura que yo encabezo", ha asegurado, indicando que cuando se da a elegir entre él y el candidato del PP, Álvaro Queipo, la respuesta "es más abrumadora todavía".

CANDIDATURAS MUNICIPALES PARA UNAS ELECCIONES CON "VIENTO DE FRENTE"

En clave electoral y como secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Barbón se ha referido a los procesos de primarias que se están viviendo en las agrupaciones municipales socialistas, abogando porque de estos procesos salgan candidatos que no solo ganen "dentro" del PSOE, sino que puedan "ganar fuera".

"En estos momentos necesitamos candidatos, hombres y mujeres que sumen a la marca del PSOE, que sean capaces de abrirse a otros estratos sociales, que sean capaces de movilizar más allá de lo que tiene ahora mismo de intención de voto la marca, en un contexto, reconozcámoslo, difícil", ha dicho.

Así, ha explicado que si bien en las elecciones de 2019 los socialistas concurrían con "viento de cola", las de 2023 supusieron un "avión con turbulencias" y las del 2027 vienen con "viento de frente".