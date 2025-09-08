Barbón destaca el sentimiento de pertenencia y el "futuro abierto" de Asturias en el acto de entrega de las Medallas

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante la ceremonia de entrega de las Medallas de Asturias 2025. - CAPTURA TPA

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha pronunciado este lunes en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo un discurso cargado de reflexión y llamando a la unidad, la esperanza y la acción colectiva, en la ceremonia de entrega de las Medallas de Asturias 2025. En su intervención, ha destacado la importancia del sentimiento de pertenencia y ha subrayado que Asturias es un "proyecto de futuro abierto a todas las personas", independientemente de su ideología, origen o creencias.

El dirigente socialista destacó que el Día de Asturias es una ocasión para fortalecer la identidad común de la región. A lo largo de su discurso, enfatizó la belleza natural de Asturias, pero también hizo hincapié en los retos que enfrenta la región, especialmente la devastación sufrida por los incendios en los últimos tiempos. "Aún duele el suelo enlutado por las cenizas", expresó Barbón, instando a todos a proteger y preservar este "paraíso natural". "No tenemos que dejar que debates absurdos nos aparten de ese afán", apuntó.

En relación con los incendios y una respuesta colectiva integral, el presidente destacó la necesidad de actuar ya para proteger "nuestro refugio climático" y prevenir los efectos del calentamiento global, que cada vez es más evidente, así comola necesidad de defender al medio rural y la ganadería, mejorar la gestión forestal o reconocer las consecuencias del despoblamiento.

Uno de los puntos clave de su discurso fue la importancia de la educación. Barbón subrayó que "dedicar más recursos al sistema educativo no debe dividirnos", haciendo una llamada a la unidad en torno a la mejora de la enseñanza pública. Aseguró que este compromiso con la educación debe ser una causa común y no una cuestión de ideología. "La mejora de la educación merece el compromiso de toda la sociedad", afirmó, resaltando la importancia de una educación pública, gratuita y accesible para todos, que fomente la formación profesional, atienda a la diversidad creciente y amplíe el acceso a la universidad pública.

En cuanto a la cultura asturiana, Barbón reiteró la importancia de la cultura sidrera, un elemento distintivo de la identidad de la región. Recordó el reconocimiento de la sidra como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, algo que no hubiera sido posible sin el esfuerzo y la perseverancia de personas como Luis Benito García, apuntó. Haciendo referencia al impulsor de la candidatura y uno de los galardonados de este año.

El presidente también abordó temas de relevancia política, como la financiación autonómica y la necesidad de reformar el sistema para garantizar un reparto más justo y equitativo entre las comunidades autónomas. En este sentido, apeló al consenso y a la necesidad de escuchar las propuestas de los demás. "El consenso no se basa solo en argumentar las razones propias, sino en escuchar las de los demás", afirmó Barbón, destacando que la concordia es una virtud que, por desgracia, "no abunda" entre los servidores públicos.

En su intervención y destacando su vocación por la concordia y el consenso, el dirigente socialista rindió homenaje a la figura del expresidente del Principado de Asturias, Antonio Trevín, quien fue reconocido a título póstumo.

El tema de la migración también estuvo presente en su discurso, ya que recordó que Asturias ha sido históricamente una tierra de migrantes. "A veces, tenemos que escuchar cosas tristes y lamentables", señaló, haciendo referencia a los comentarios negativos que a veces se hacen sobre los migrantes.

El discurso de Barbón finalizó con un mensaje de optimismo, unidad y orgullo por la región, al tiempo que instó a todos los asturianos a trabajar juntos para "forjar una tierra cada vez más solidaria, más justa y más libre". "¡Puxa Asturias!" concluyó, ante la ovación de los presentes.

Barbón destacó además que el próximo año los actos festivos del Día de Asturias se celebrarán en los municipios de San Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol.

MEDALLAS DE ASTURIAS 2025

Los distinguidos con las Medallas de este año han sido el expresidente del Principado, Antonio Trevín, fallecido el pasado mes de julio. Fue su viuda Luisa Fernanda Lledías la encargada de recoger la distinción y de enunciar unas emotivas palabras.

A título póstumo también fue entregada la distinción a Consuelo Busto, quien fuera presidenta de la empresa Manuel Busto (Bodegas Mayador). Su hijo Berísimo Busto recogió el galardón y pronunció el discurso en honor a una mujer pionera que formó parte de una generación de mujeres comprometidas con el mundo de la sidra.

El profesor Luis Felipe Fernández, impulsor de diversos proyectos pedagógicos en el mundo rural y del Foro Comunicación y Escuela; la presidenta de honor de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado (FAMPA), Dolores San Martín San José; y el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, que dirige la Cátedra de la Sidra de Asturias de la institución académica, Luis Benito García Álvarez, completaron el listado de galardonados.

Asimismo, durante la ceremonia presidida por el jefe del Ejecutivo asturiano, se hizo entrega de los títulos de hijos predilectos a la fundadora de Alpe Acondroplasia, Carmen Alonso; a la vicepresidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Mónica Oviedo; y al letrado mayor de la Junta General hasta el año pasado, Alberto Arce.

En la categoría de hijos adoptivos se distinguió a Arcadi Moradell, creador de la imagen Asturias Paraíso Natural; y el exrector de la Universidad de Oviedo y presidente de la Real Academia de Medicina del Principado, Juan Sebastián López-Arranz.