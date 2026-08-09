Barbón encarga a Sergio Llera liderar a "toda la izquierda de Oviedo" para disputar la Alcaldía a Canteli

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo, Sergio Llera. - AMSO-PSOE

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha puesto sobre el candidato socialista a la Alcaldía de Oviedo, Sergio Llera, la responsabilidad de liderar a toda la izquierda de la capital asturiana, "dado lo que hacen otras izquierdas en Oviedo".

Durante su intervención en la fiesta de La Camperona, Barbón ha interpelado directamente a Llera, presente en el acto, para mostrar el respaldo de la FSA a su candidatura.

Su responsabilidad, ha dicho, no es solo la de encabezar la candidatura de la FSA en Oviedo frente al candidato 'popular', el alcalde Alfredo Canteli, sino que tiene la "enorme responsabilidad de ser el candidato de toda la izquierda de Oviedo". "Depende de tu candidatura y por eso te vamos a apoyar, para que seas el próximo alcalde de Oviedo", ha dicho.

Llera resultó ganador de las primarias en la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) para optar a la Alcaldía de Oviedo en 2027 el pasado 26 de julio. Junto a él concurrieron a este proceso Enrique Rodríguez Nuño y Almudena Cueto.