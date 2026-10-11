Barbón se enfrenta en el Pleno a la primera sesión de control tras la convocatoria de las generales del 29N

El presidente del Principado, Adrián Barbón, este miércoles en la Junta General. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, se enfrenta este miércoles a la primera sesión de control en la Junta General del Principado de Asturias tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

Los grupos de la oposición, como viene siendo habitual, formularán sus preguntas al presidente, empezando por el portavoz del PP, Álvaro Queipo, que le preguntará "cómo valora la gestión del Gobierno de España para los intereses de Asturias".

Le seguirá la portavoz de Vox, Carolina López, quien preguntará al presidente Barbón si "la vivienda es un problema de hace años o sólo en elecciones".

Finalmente, el diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro), pedirá a Adrián Barbón que explique "a qué atribuye su fracaso a la hora de lograr que el Gobierno de España dé respuesta a las reivindicaciones pendientes del Principado de Asturias".