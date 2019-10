Barbón, sobre la exhumación de Franco: "Esto es saldar una herida de nuestra Historia"

Publicado 21/10/2019 18:37:52 CET

El presidente regional identifica a Vox como herederos directos del Franquismo

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha señalado este lunes en Gijón que el pueblo español tiene cicatrices profundas que necesitan analizarse, ponerse en valor e intentar que cierren de la mejor manera.

"Lo que hace el Gobierno de España es, sin duda, saldar las heridas de nuestra Historia", ha defendido frente a las críticas de algunos sectores a la exhumación del dictador Francisco Franco del mausoleo del Valle de los Caídos.

Ha apostado, en esta línea, por que la memoria salde una parte de nuestra historia y se cierre página. Así lo ha manifestado, en respuesta a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración de las II Jornadas 'Gijón/Xixón, una ciudad con memoria', que se celebrarán por dos días en la antigua Escuela de Comercio.

En este sentido, ha incidido en que mientras el dictador estuviera en el mausoleo del Valle de los Caídos no había posibilidad de cerrar la "herida" abierta que tiene España.

Y frente a quien dice que a los muertos hay que dejarlos en paz, ha matizado que en este caso lo que se hace es trasladar los restos a otro lugar para que el Valle de los Caídos no sea espacio de peregrinación y culto.

Ha recalcado, a este respecto, que España es el único país del mundo donde el dictador seguía siendo "objeto de culto". Los restos, según él, se trasladan a un lugar "discreto, reducido", donde podrá ser objeto de visitas por sus familiares "y punto", ha remarcado.

No va a ser, según él, objeto de culto ni reconocimiento público, que era una "anormalidad democrática" a juicio del presidente regional. "Esto es saldar una herida de nuestra Historia", ha insistido.

Una herida abierta que, a su parecer, mientras no se saldara no se podría seguir adelante, al tiempo que ha visto necesario hacer un análisis crítico de lo que supuso la Dictadura en España, que no solo implicó represión, cárcel, muerte y exilio, sino que también conllevó un retraso para el país.

"Fue un ataque a nuestro sentimiento como comunidad que quería mirar hacia delante", ha señalado. La exhumación, asimismo, coincide en un momento, según Barbón, en el que hay una opción política que "claramente" se declara heredera de lo que representaba la Dictadura política.

HEREDEROS DEL FRANQUISMO

El presidente regional ha advertido de que es la primera vez en la historia de la Democracia en el que nos encontramos con un partido que, si bien no lo dice directamente, su comportamiento, valores y programa, reivindican que son los herederos directos de lo que era la actitud del Franquismo como ideología política.

"La extrema derecha ha vuelto, y no solo ha vuelto, sino que está más fuerte que nunca", ha lamentado. Es más, ha llamado la atención sobre que las últimas encuestas dan que puede llegar a ser la tercera fuerza política del país. "Vemos una extrema derecha que campa a sus anchas y que se sienten orgullosos protagonistas y herederos de lo que representaba la Dictadura", ha remarcado.

Y aunque ha visto en la exhumación de Franco el camino para poder seguir adelante, ha reconocido que quedan muchas heridas por curar. Por ejemplo, ha indicado que hay personas que no saben dónde están enterrados sus familiares.

"El Estado tiene una deuda", ha apuntado sobre esta cuestión, a lo que ha añadido que "Franco va a tener una tumba digna, cosa que no tienen aún muchos españoles que fueron asesinados". Unido a ello, ha sostenido que España tiene un "parón" de 40 años de avances. "Quedan heridas por cerrar, pero con esta se cierra la más importante", ha asegurado.

En cuanto a las jornadas, ha apuntado que son las segundas que organiza la Agrupación Socialista en torno a la memoria histórica, un tema fundamental para ellos. Ha enfatizado, asimismo, la casualidad de que coincidan con el anuncio de la exhumación del dictador Francisco Franco el próximo jueves.

SIN OCULTAR DATOS NI VÍCTIMAS

Junto a él ha hablado la alcaldesa gijonesa, Ana González, quien ha defendido dos cosas; que la Historia solo se hace con la verdad y que la memoria es el activo para construir esta Historia. Es por ello, que ha considerado que sería un "atentado" contra la memoria y la propia Historia ocultar parte de esta.

La Historia, a su juicio, no puede basarse en el olvido ni en que incomode a ciertas personas o ideologías. No se puede, según la regidora gijonesa, negar la verdad u ocultar los datos o a las víctimas de la Guerra Civil o la Dictadura. Para ella, el Régimen de Franco no se puede justificar porque digan que había muchas revueltas, ya que lo que se debe hacer en un Estado democrático es votar.