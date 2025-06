Barbón: "Mi gobierno no supo ver la gravedad del problema y el malestar en Educación"

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón,ha indicado este miércoles en sede parlamentaria que "su gobierno no supo ver la gravedad del problema y el malestar" en el sector educativo. "Tengo que decirlo públicamente, el gobierno no vio, no sintió el malestar, no sintió que este malestar era tan enorme", dijo Barbón-

Ha insistido el presidente en que el compromiso de su Ejecutivo es que ese acuerdo con los sindicatos educativos se va a plasmar en los presupuestos del año 26, los del 27 y los del 28, porque "ese es el compromiso que tienen".

"Y lo vamos a hacer realidad, y espero contar con su apoyo para sacarlo adelante", ha dicho Barbón, en referencia a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Barbón ha indicado que hay que alegrarse de que haya habido un acuerdo para mejorar la educación pública y ha asegurado que la fortaleza de un gobierno no se mide porque no haya conflictos o haya problemas, sino que se mide en que seamos capaces de afrontar esos conflictos y esos problemas, canalizarlos y darles su respuesta.

Por su parte la diputada Covadonga Tomé ha pedido a Barbón que "ahora, aunque llegue tarde, estén a la altura y cumplan todos y cada uno de los compromisos del acuerdo de salida de huelga, y avancen más aún en las reivindicaciones legítimas que quedaron pendientes".

"Sabía que me iba a hablar usted de presupuestos, y quiero que sepa que las partidas dedicadas a la educación serán cruciales para nuestro apoyo, o no, en los siguientes, y estaremos muy pendientes de que se cumplan", dijo Tomé.

La diputada ha indicado que es necesario avanzar hacia un modelo educativo diferente al que defiende el PP, que "curiosamente estos días anda a codazo limpio para sujetar alguna pancarta en las manifestaciones de la educación pública", una educación pública que "cuando llegan a gobernar desbaratan en todos y cada uno de los sitios donde gobiernan".