Barbón inicia su viaje oficial en Argentina y Uruguay

Archivo - El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en la sede de Presidencia. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, inicia este sábado los actos de su primer viaje a Argentina y Uruguay para estrechar los lazos con la emigración en ambos países y reconocer la contribución de los centros asturianos como nexo permanente entre Asturias y la diáspora.

Hasta el próximo día 10, el jefe del Ejecutivo visitará varios centros asturianos y participará, el miércoles 7, en la inauguración del V Congreso Mundial de Asturianía, un foro que reunirá a cerca de un centenar de representantes de 35 centros y casas de Asturias de América y Europa en la capital argentina bajo el lema AsturiEs Plural.

El programa comienza este sábado en Buenos Aires con un encuentro con el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui, y la visita al Centro Asturiano de Cangas del Narcea. El domingo, Barbón se desplazará al Centro Asturiano de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Además, el lunes, el presidente se reunirá en Montevideo con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y con el embajador de España en el país, Javier Salido. La jornada finalizará en el Centro Asturiano Casa de Asturias del Uruguay.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, Argentina concentra la mayor colonia asturiana en el exterior, que suma casi 38.000 personas, y dispone de la red más extensa de centros y casas de Asturias fuera de España, 14 en total. Por su parte, Uruguay alberga una de las comunidades asturianas históricas más activas de América Latina, formada por unas 3.200 personas. Aunque su tamaño es mucho menor que la existente en Argentina, mantiene un fuerte vínculo con Asturias.

La visita del presidente supone una oportunidad única para reforzar la relación con las comunidades asturianas asentadas al otro lado del Atlántico.