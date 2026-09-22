Barbón insiste en reformar el Estatuto para lograr la cooficialidad

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el Debate de Orientación Política General de 2026 - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha vuelto a señalar su intención de reformar el Estatuto de Autonomía de Asturias para que se incluya la oficialidad del asturiano ye el eonaviego.

"Propongo que la reforma del Estatuto sea una de las primeras leyes que apruebe la Junta General la próxima legislatura, tanto para lograr la cooficialidad como para incluir el decreto ley o ganar más autonomía en las convocatorias electorales: nada distinto a lo que ya existe en Galicia o Castilla y León", ha dicho el dirigente asturiano en la primera jornada del Debate de Orientación Política.

Ha anunciado que en los próximos días, los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE y Convocatoria por Asturias, registrarán una poroposición de ley de Cultura e Identidad "para proteger y fomentar el uso de ese tesoro cultural que son nueestras lenguas".

En otro orden de cosas, Barbón ha anunciado que en la próxima reunión de la Alianza por las Infraestructuras, la Consejería de Movilidad encargará un informe sobre el traspaso de la gestión de las cercanías ferroviarias al Principado, una vez que el Ministerio haya ejecutado todas las inversiones previstas.

Es una decisión que cambiará para siempre y para bien la movilidad en nuestra comunidad. La red metropolitana marcará un antes y un después en nuestras comunicaciones.