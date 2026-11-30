El presidente del Principado, Adrián Barbón. - FSA-PSOE
OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, ha manifestado esta noche que los socialistas "son demócratas, no cuestionan el resultado si este les gusta más o menos" y llamado a la autocrítica del PSOE para "volver a conectar con la sociedad".
"Esto es lo que ha dicho el pueblo español y el pueblo asturiano por tanto, nosotros lo respetamos. Y eso ha sido una lección también importante porque este partido para volver a levantarse, para volver a ponerse en pie necesita siempre ser autocrítico y analizar críticamente que ha pasado al conjunto de la izquierda", ha dicho Barbón.
El presidente asturiano, que ha felicitado al PP y a Alberto Núñez Feijoó por los resultados electorales ha agradecdido al conjunto de los hombres y mujeres que "hoy han votado de una forma tan importante en el conjunto de Asturias y de España". "Yo creo que lo vengo diciendo más participación democrática siempre es mejor porque da mayor legitimidad electoral, pero también lógicamente refuerza el propio sistema democrático y esta es una de las amenazas que durante toda la campaña yo venía repitiendo una y otra vez que me preocupaba", ha dicho Barbón.
Ha insistido Barbón en que la autocrítica es importante y es lo que va a hacer la FSA "para empezar un nuevo comienzo, para volver a conectar con la sociedad para dar una respuesta a los problemas, sabiendo que va a ser una legislatura dura".
"No es el resultado que queríamos y al que aspirábamos, no se corresponde con nuestro deseo, pero este partido tiene mucha historia y si este partido no cedió y no se rindió en los momentos más épicos de su historia cuando incluso estábamos sometidos a la persecución a la clandestinidad al asesinato y a la muerte no lo vamos a hacer ahora", ha añadido.