Barbón pide a la oposición una "condena firme y rotunda" contra el "genocidio" en Gaza

El Presidente del Principado, Adrián Barbón, en el debate de orientacion politica - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha pedido a la oposición asturiana una "condena firme y rotunda" contra el "genocidio" en Gaza.

El presidente se ha referido a la situación en la Franja durante su intervención en la primera sesión del Debate de Orientación Política General que se celebra en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), indicando que es "cuestión de sensibilidad y humanidad" reprochar la actuación de Israel en Gaza.

"En algunos casos, la indiferencia o la equidistancia no tiene un pase", ha dicho, indicando que "no podemos consolarnos ni distanciarnos pensando que nos queda lejos". Lo que está ocurriendo en Gaza, ha subrayado, "sí es un genocidio", por eso "no vale la equidistancia".

En este punto ha defendido la "protesta pacífica contra semejante carnicería". "Es un deber moral", ha insistido, planteando que a Israel se le apliquen los mismos vetos y sanciones impuestos a Rusia por la invasión de Ucrania. "Es, simplemente, una cuestión de justicia", ha dicho.

Barbón ha recordado que las manifestaciones y protestas "siempre pacíficas" no van "contra el pueblo ni el Estado de Israel, sino contra un gobierno entregado a una pasión criminal de venganza".

LA LEY LGTBI, ESTE AÑO

Por otro lado, Barbón, ha anunciado este martes que el Gobierno aprobará "este año" el proyecto de ley LGTBI, en elaboración desde 2021.

"Nuestra vocación y nuestro compromiso es claro", ha dicho, defendiendo la diversidad sexual, un derecho que a su juicio "levanta ronchas en algunos escaños" del hemiciclo asturiano. Durante su intervención en el Debate de Orientación Política General que ha dado comienzo hoy en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), el presidente ha explicado que este proyecto de ley servirá para "consolidar ese reconocimiento y desterrar la homofobia y la aversión a la diversidad".

Asimismo ha hecho un alegato en defensa del feminismo, indicando que su Gobierno no va a tolerar "ni un paso atrás". "La memoria tampoco nos molesta", ha subrayado, resaltando la labor que está llevando a cabo la Consejería de Ordenación de Territorio con "una política de reparación que cualquier demócrata debería apoyar".