Barbón pide prudencia sobre la posible ampliación de Parque Principado

Centro Comercial Parque Principado. - PARQUE PRINCIPADO
OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pedido este miércoles prudencia sobre la posible ampliación del centro comercial Parque Principado (Siero). "Creo que hay que ser prudentes, hacer manifestaciones en caliente sin conocer el proyecto, su encaje legal y las directrices comerciales que habría que reformular", ha afirmado.
Barbón ha hecho estas declaraciones en una visita a Cangas del Narcea, donde ha sido preguntado por los periodistas. El dirigente autonómico ha señalado que cualquier proyecto sobre la mesa deberá presentarse formalmente, analizarse y evaluarse su viabilidad jurídica antes de emitir juicios.
"Todos los proyectos que hablan de creación de empleo me gustan", ha destacado, recordando que desde que asumió la Presidencia en 2019 "hay casi 28.000 asturianos y asturianas trabajando más que había entonces".