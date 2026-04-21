Barbón presenta Asturias en México como una "puerta de entrada a Europa" para la inversión

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez; el presidente del Principado, Adrián Barbón; y la consejera Económica y Comercial de la Emabaja de España, María Peña. - PRINCIPADO

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha visitado este martes Ciudad de México, donde ha calificado a Asturias como "una auténtica puerta de entrada a Europa" y "un territorio de grandes oportunidades para el desarrollo de proyectos empresariales y de inversión".

Barbón ha lanzado este mensaje durante la reunión mantenida por la delegación asturiana con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México.

"México es un país claramente estratégico por su dimensión económica, por su proyección internacional y por la posición central que ocupa en el escenario global", ha valorado. En este sentido, ha recalcado que se trata de "un socio estructural", con el que Asturias espera construir "relaciones estables, equilibradas y de largo recorrido".

Durante su primera intervención en Ciudad de México, Barbón ha agradecido "la implicación, la cercanía y la capacidad de abrir puertas" de la Embajada de España y de su Oficina Económica y Comercial, a las que ha definido como "aliadas imprescindibles para que las empresas asturianas puedan internacionalizarse con garantías".

LAZOS ENTRE ASTURIAS Y MÉXICO

También ha puesto en valor los profundos vínculos históricos, culturales y emocionales que unen Asturias con México, al recordar que el país ha sido "tierra de acogida de generaciones de asturianos y asturianas". Según ha resaltado, esa relación hoy sigue viva a través de la comunidad asturiana y de numerosos proyectos empresariales compartidos". "Ese lazo nos permite entendernos mejor y construir confianza", ha añadido.

El presidente ha defendido que Asturias aspira a convertirse no solo en un destino para invertir, "sino también un socio fiable para crecer juntos", en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, convencido de que esta misión comercial "abre una ventana de oportunidad que debemos aprovechar".

La delegación institucional y empresarial que encabeza el Gobierno del Principado incluye a los principales organismos de promoción económica y a una destacada representación del tejido productivo asturiano.