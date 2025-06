Barbón (PSOE) asegura que se siente más respaldado hoy que en 2023

OVIEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha asegurado este miércoles que siente más respaldo hoy que en 2023, cuando ganó las últimas elecciones autonómicas.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que anunció el nombre de la nueva consejera de Educación, Eva Ledo, Barbón ha reivindicado su trayectoria al frente del Gobierno regional, asegurando que se ve "con más experiencia que hace seis años" y con capacidad para reconocer errores.

Barbón ha destacado su estilo político "de cercanía". "No imposto, no poso para fotos, soy como soy", ha añadido, señalando que ha ejercido "siempre la presidencia a pie de calle". En este sentido, ha subrayado que mantiene una forma de ser que la gente conoce y que no piensa cambiar.

El dirigente ha dicho que recibe muestras de respaldo ciudadano. "Me siento con muchas ganas", ha proclamado. Ha remarcado que cuenta con "más respaldo todavía que en 2023", lo que atribuye a la gestión realizada durante su mandato. Esta circunstancia, según ha apuntado, "es lo que preocupa al líder provisional de la derecha", en referencia al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo.

Barbón ha querido dejar claro que seguirá al frente del Principado con la misma determinación, rechazando los intentos de la oposición de desplazarlo a Madrid y reiterando su compromiso con Asturias y su estilo político "de proximidad".

PREGUNTAS

En la misma comparecencia ante los medios de comunicación, de unos treinta minutos, Barbón no ha ocultado su sorpresa ante las críticas recibidas estos días por no responder a los medios de comunicación.

"Me sorprende que se cuestione mi voluntad de responder a las preguntas, cuando es algo que me ha caracterizado desde que soy presidente", ha dicho Barbón, que ha invitado a los periodistas a hacer un repaso de sus comparecencias, dado que considera que es el presidente que ha dado más ruedas de prensa, posiblemente, en la historia de Asturias.

Tras la intervención inicial, los periodistas han preguntado a Barbón por diferentes asuntos. Cuando llevaba 27 minutos de intervención, Barbón ha vuelto a referirse al asunto. "Como ven, me someto a disposición de las preguntas sin límite. Cuando hay alguna queja que escucho por ahí, espero que lo tengan en cuenta. Miren los tiempos", les ha dicho.