Barbón (PSOE) cree que el PP adelanta elecciones en Extremadura porque ve "débil" su liderazgo nacional

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno asturiano y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) - -PSOE, Adrián Barbón, se ha referido este martes al adelanto electoral en Extremadura.

"Tienen una tendencia natural cuando el liderazgo nacional está débil o se siente amenazado, a forzar convocatorias electorales autonómicas para consolidarlo", ha dicho sobre el PP.

En un mensaje en su cuenta de la red social X, Barbón, no obstante, ha añadido que cuando lo hacen ni le salen bien las elecciones convocadas ni se suele consolidar el liderazgo.

"Pienso en el caso de Castilla y León en 2022, que Casado creyó ver como tabla de salvación. El resultado es conocido, el PP tuvo unos resultados regulares y tuvo que pactar un Gobierno con Vox. Y Pablo Casado... pues ya sabemos lo que sucedió con él", ha zanjado Barbón.