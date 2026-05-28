Barbón (PSOE) cree que Queipo (PP) sufre "síndrome preelectoral precoz"

Adrián Barbón - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha achacado las críticas del PP a un "síndrome preelectoral precoz" que padece el presidente de ese partido en Asturais, Álvaro Queipo, y ha afirmado que esta actitud se debe a que las encuestas reflejan que "no tira" entre los ciudadanos asturianos.

El jefe del Ejecutivo autonómico, en la sesión de control de la Junta General del Principado de Asturias, ha reprochado a su oponente la falta de naturalidad en el debate parlamentario al asegurar que trae las respuestas preparadas de casa, lo que le hace "incapaz de innovar sobre la marcha", tras afearle que augurase de forma errónea su plena satisfacción con la gestión autonómica.

Queipo había preguntado previamente a Barbón sobre si estaba satisfecho con los servicios públicos en Asturias, a lo que el socialista ha respondido que estaba "muy orgulloso", si bien ha reconocido que todavía existe margen de mejora.

En materia sanitaria, Barbón ha defendido la inversión por habitante de la comunidad y ha desmentido las acusaciones de privatización que había lanzado el PP, aclarando que a la sanidad privada solo se destina el 0,46% de los recursos y que el resto corresponde a fundaciones sin ánimo de lucro incorporadas de facto al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

Asimismo, el dirigente socialista ha recordado el voto en contra de los populares a los presupuestos regionales reprochándole que en las movilizaciones del profesorado "quiso a ver si rascaba algún voto", y ha tildado de "pufo" sus predicciones sobre supuestos cierres de hospitales que finalmente han visto incrementados sus servicios.

Finalmente, el mandatario asturiano ha concluido su intervención manifestando la total confianza de la ciudadanía en la gestión de su Gobierno frente a las alternativas de la derecha, tras insistir en que "entre ustedes y nosotros, a la hora de defender los servicios públicos, infinitamente nosotros".

En su intervención, Álvaro Queipo, se ha mostrado muy crítico con Barbón y ha hablado de "deterioro permanente" de los servicios públicos, así como la ausencia de una colaboración leal de Barbón con los alcaldes del PP.

El líder de la oposición ha recriminado al presidente asturiano que aplique criterios ideológicos en el reparto institucional, censurando la existencia de "un gobierno que distingue entre ayuntamientos en función de qué es lo que hayan votado sus vecinos".

En el ámbito sanitario, Queipo ha cuestionado los datos asistenciales de la comunidad y ha alertado sobre la situación de los centros sanitarios regionales al preguntar de forma directa si está satisfecho de verdad con que la atención primaria en Asturias esté "desbordada" y los hospitales comarcales "abandonados".

Respecto al sistema de dependencia, el dirigente popular se ha referido al "colapso administrativo" en la tramitación de expedientes y el elevado número de decesos de personas en lista de espera.

Finalmente, Queipo ha vinculado la gestión autonómica de Barbón con la dirección nacional de su partido, el PSOE, y los casos judiciales recientes, reprochándole que lleva "siete años gobernando en Asturias y siete años despreciando la gestión y muy pendiente de lo que le mandaban y le mandan desde Ferraz".