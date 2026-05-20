Barbón recibe al Lobas Global Atac Oviedo tras su ascenso a la máxima categoría nacional del balonmano femenino

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, (arriba en el centro en la imagen), durante la recepción al equipo Lobas Global Atac de Oviedo tras su ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría nacional del balonmano femenino. - PRINCIPADO

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha recibido este miércoles al equipo Lobas Global Atac Oviedo, tras su reciente ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría nacional del balonmano femenino, el año en el que se celebra el 40 aniversario del club.

Según ha recordado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa, el Lobas Global Atac Oviedo comenzó su andadura en 1986 con el nombre Club Deportivo Estadio Asturias y se ha convertido en uno de los clubes de referencia en Asturias.

La entidad destaca por el trabajo de su cantera, que aporta numerosas jugadoras a las selecciones asturianas y nacionales de balonmano.