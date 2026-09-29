Barbón reclama diálogo y acuerdos sobre vivienda, cambio climatico y migraciones ante la polarización política

Barbón llama a salvaguardar la concordia y la convivencia con grandes acuerdos sobre vivienda, cambio climático y migraciones - PRINCIPADO

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho hoy un llamamiento para salvaguardar la concordia y la convivencia democrática con grandes acuerdos sobre vivienda, cambio climático y migraciones, así como con el cuidado de las instituciones. "Sugiero dialogar y pactar y renegar del insulto y la descalificación grosera. Es una manera bien sencilla de preservar la calidad institucional", ha señalado durante la apertura del curso de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y Legislación, que, además, cumple 50 años.

En su intervención ante el presidente de la academia, Leopoldo Tolivar Alas, y el jurista Francisco Sosa Wagner, encargado de la conferencia inaugural, Barbón ha mostrado su preocupación por la polarización política, "que se ha adueñado de la conversación pública", y el deterioro de las instituciones. "Si a eso sumamos la situación internacional, abundan motivos para la inquietud", ha insistido.

Por ello, ha pedido una reacción inmediata que debe "cuidar la relación entre instituciones y poderes del Estado". "No hace falta que subraye aquí la importancia del sistema de pesos y contrapesos. Durante años, se criticó la judicialización de la política y, en la actualidad, se carga contra la politización de la justicia. Ambos abusos pervierten el engranaje democrático", ha insistido.

El diálogo y los acuerdos logrados en Asturias sobre financiación autonómica, infraestructuras, concertación, salud mental o medio rural son algunos de los ejemplos que el presidente ha señalado para mostrar que la vía del diálogo tiene sus resultados cuando hay voluntad y altura política. "No sobra ningún acuerdo. Si me apuran, conviene alcanzar alguno más", ha insistido.

En este sentido, Barbón ha abogado por abordar durante la próxima legislatura la reforma del Estatuto de Autonomía con el mayor acuerdo posible y con el objetivo fundamental de hacer política eficaz y útil para la ciudadanía.

En su discurso en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, el presidente ha elogiado la concordia que a lo largo de su historia ha demostrado la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y Legislación. "Sigamos el ejemplo", ha concluido.