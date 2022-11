Barbón reivindica, ante Ciudadanos, la educación pública que es la que llega "donde la privada no quiere llegar"

OVIEDO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha manifestado este miércoles que desde el Gobierno asturiano siempre han tratado con profundo respeto a la educación concertada, sus centros, sus profesores, sus alumnos y sus familias y en esa línea ha repasado algunas actuaciones del Gobierno que así lo demuestran. No obstante Barbón ha reivindicado la red pública "porque es la que llega a todo el territorio, también a dónde la privada no quiere llegar".

"Cuando se dan números del descenso de la concertada en Asturias tiene que ver con el descenso de la población, con un asunto demográfico y no porque el Principado esté cerrando centros", ha dicho Barbón, que ha insistido en que "no hay que olvidar que la educación pública llega donde no quiere llegar la privada".

En respuesta a la diputada de Ciudadanos, Susana Fernández, que ha preguntado a presidente cómo valora la contribución de su Gobierno a que Asturias tenga una educación concertada de calidad, el Jefe del Ejecutivo asturiano ha indicado que el argumento de Ciudadanos es "muy peligroso porque afirma que la educación de calidad es la de la concertada".

Adrián Barbón ha afeado a la diputada de Ciudadanos no haga una defensa clara de la red educativa pública y le ha recordado que la educación concertada nació con el Gobierno de Felipe González cuando había una población escolar muy elevada con dos componentes que no se pueden olvidar: el carácter supletorio y el complementario.

Por su parte la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, ha indicado que la educación concertada en el Principado "está siendo arrinconada y maltratada por su Gobierno por motivos estrictamente ideológicos, que les impiden concederles a sus trabajadores la consideración y el reconocimiento que se merecen".

Ha aprovechado la diputada de la formación naranja para criticar la reforma educativa, asegurando que la Lomloe es "una ley llena de contradicciones y de instrucciones nebulosas, implantada a la trágala y sin ayuda. "La ley solo genera malestar, preocupación, incertidumbre y desánimo entre los docentes", ha dicho.

Sobre los profesionales de la concertada, Fernández ha indicado que "la ley es muy clara respecto a la equiparación gradual de las condiciones laborales entre los educadores de la pública y la concertada, sin embargo, la realidad es que en estos momentos un profesor de la concertada empieza su carrera profesional con una diferencia salarial de unos 1.700 euros anuales con respecto a uno de la pública y, con los años, esta diferencia supera los 12.500 euros al año".

Ha indicado la diputada de Ciudadanos que Asturias está, "como en casi todos los indicadores, a la cola de España en enseñanza concertada y, sin ella, la educación pública tendría un serio problema de capacidad".

"Señor presidente, la diferencia entre un territorio que procura una buena educación a sus niños y otro que no, es tan grande como la de educar a sus hijos en siglos diferentes", concluyó.