Barbón reivindica la historia común de las polas y los vínculos entre Asturias y León

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en el encuentro cultural de las polas, en Sobrescobio. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado este sábado la historia común de las polas y los estrechos vínculos entre Asturias y León durante su participación en el Encuentro Cultural de las Polas, celebrado en la Casa del Agua de Rioseco, en Sobrescobio. Al inicio de su intervención, ha trasladado su pesar por las víctimas del incendio de Almería y ha señalado que este tipo de emergencias y los efectos del cambio climático obligan a seguir reforzando la respuesta y la prevención.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado el origen medieval de las polas, creadas mediante cartas pueblas que otorgaban organización administrativa y derechos a sus habitantes. Barbón se ha referido a Pola de Gordón como "nuestra pola hermana" y ha asegurado que "es imposible entender la historia de Asturias sin León, igual que es imposible entender la historia de León sin la de Asturias".

También ha animado a los concejos participantes a mantener estas jornadas como espacio de convivencia y conocimiento mutuo. "Todo lo que sea conocer y conocerse, todo lo que sea reivindicar y reivindicarse, todo lo que sea defender y defenderse, siempre es algo que merece la pena", ha dicho.

REAPERTURA DE LA CASA DEL AGUA

El encuentro ha coincidido con la reapertura de la Casa del Agua tras las obras ejecutadas por el Gobierno de Asturias, que ha invertido 308.000 euros para convertirla en centro de referencia de educación ambiental y coordinador de las actividades educativas de los 23 equipamientos de la Red Natural de Asturias (RENA).

Barbón ha recordado a las personas que impulsaron el centro, entre ellas, el presidente Vicente Álvarez Areces y el entonces alcalde del municipio coyano, Vicente Álvarez González, y ha destacado su visión para sacar adelante un proyecto que ahora incorpora nuevos recursos tecnológicos y formas renovadas de divulgar el valor del patrimonio natural.