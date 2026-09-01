Barbón reivindica la mejora de los servicios públicos en Asturias y destaca la inversión en educación y sanidad

Inauguración de la Escuela internacional de verano Manuel Fernández López 'Lito' organizada por UGT. - JUAN VEGA - EUROPA PRESS

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reivindicado la mejora de los servicios públicos en Asturias, destacando la inversión en sanidad o educación de su Gobierno. Durante su intervención en la inauguración de la 26 edición de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito', organizada por UGT, Barbón ha defendido la necesidad de contar con recursos públicos "suficientes" para sostener los servicios esenciales, impulsar inversiones estratégicas o garantizar la igualdad de oportunidades.

Para ello ha asegurado que "no basta con decir bajar impuestos a los ricos; hay que explicar dónde se va a recortar". Durante su intervención, ha defendido un modelo basado en el fortalecimiento de los servicios públicos y en la protección de la cohesión social.

Barbón ha destacado que Asturias es una de las comunidades autónomas que más invierte en sanidad por habitante y ha subrayado que ese esfuerzo debe mantenerse e incrementarse para seguir mejorando la atención sanitaria. "Sabemos que tenemos que invertir más porque hay que mejorarlo", ha señalado. También ha puesto en valor la apuesta por la educación, con más de 10.000 profesores en las aulas asturianas pese al descenso de la población escolar, en cumplimiento de los compromisos recogidos en el programa 'Asturias Educa'.

El presidente ha defendido igualmente el refuerzo de las políticas sociales para atender a las personas mayores, a la infancia y a los colectivos más vulnerables. "Tenemos que ser conscientes y solidarios y, sobre todo, crear un clima social adecuado", ha afirmado. A su juicio, una sociedad en la que las desigualdades económicas y sociales se agrandan hasta abrir una brecha insalvable "acaba rompiendo por completo", por lo que ha apelado a seguir fortaleciendo las medidas de apoyo y protección social.

En materia de movilidad, Barbón ha puesto como ejemplo la tarjeta Conecta, utilizada ya por cerca de medio millón de personas en Asturias. Además, ha anunciado que a partir del próximo 1 de octubre el coste del abono se reducirá de 30 a 20 euros mensuales sin límite de viajes.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado también los indicadores económicos registrados en Asturias en los últimos años. Según ha indicado, desde que asumió la Presidencia hay 17.000 personas desempleadas menos y 34.000 afiliados más a la Seguridad Social. Además, ha asegurado que la comunidad ha conseguido revertir la tendencia demográfica. "La población de Asturias es mayor que la que había cuando asumí la Presidencia", ha afirmado, al tiempo que ha rechazado la idea de que el Principado no sea capaz de atraer proyectos empresariales y nuevas inversiones.

Por último, Barbón ha abordado la evolución del sector turístico y ha defendido la necesidad de compatibilizar su crecimiento con la protección del territorio y del patrimonio natural. El presidente ha advertido de los problemas que están sufriendo otros destinos por un desarrollo desordenado y ha reivindicado las decisiones adoptadas a lo largo de las últimas décadas para preservar el litoral asturiano. "La costa de Asturias es la mejor conservada de España y una de las mejor conservadas de Europa gracias a decisiones políticas valientes", ha concluido.