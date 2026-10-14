Barbón reivindica su política de vivienda "profundamente humanista" frente al "modelo de mercado" de Vox

Archivo - Construcción de viviendas en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), ha reivindicado este miércoles en el Pleno de la Junta General una política de vivienda guiada por la "sensibilidad social" y "profundamente humanista" frente al modelo defendido por Vox "que creen que la vivienda es un bien más, sometido a las reglas del mercado y con el que hay un legítimo derecho a hacer negocio".

En el turno de preguntas al presidente, la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, ha recriminado al jefe del Ejecutivo autonómico que "el problema de la vivienda les ha explotado en la cara" tras "casi una década escurriendo el bulto", acusando a los gobiernos socialistas de generar "más ocupaciones, más desahucios y más tiendas de campaña".

López ha señalado que el 92% de los inmuebles pertenece a pequeños propietarios a los que, según ha criticado, la izquierda "señala como especuladores". "El derecho a la vivienda no está reñido con el derecho a la propiedad privada, se garantiza con políticas públicas eficaces, no enfrentando a la sociedad ni estrangulando el mercado de la vivienda como han hecho ustedes", ha criticado.

La diputada de Vox ha añadido que "en los últimos días, en Asturias hay 4.200 viviendas menos", denunciando que "es la provincia que más mercado del alquiler destruye de España".

En su réplica, Barbón ha remarcado la existencia de "dos modelos" de hacer política. "La mía es política útil, es decir, que dé respuesta a los problemas de los ciudadanos, pero además que sea una política profundamente humanista, que tenga sensibilidad social. Supone que nunca vamos a anteponer el interés electoral o cualquier otra consideración. Lo importante son las personas", ha afirmado.

Barbón ha desgranado las medidas implementadas y previstas en el Principado, como la iniciación de 800 viviendas públicas dentro de un objetivo de 1.500, la regulación de los pisos turísticos, la declaración de zonas tensionadas para limitar los alquileres y el anuncio de duplicar las ayudas al alquiler de 15 a 30 millones de euros.

El jefe del Ejecutivo se ha referido también a una bonificación de 5.000 euros para facilitar el acceso a la primera vivienda, la aprobación de la futura ley autonómica de vivienda y nuevos acuerdos municipales, como la actuación anunciada para construir 300 viviendas públicas entre Oviedo y Villaviciosa. "Mientras nosotros hacemos eso, ¿ustedes qué hacen? Bloquear. Esa es la realidad", ha sentenciado.