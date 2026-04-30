Barbón reivindica su viaje a México ante López (Vox) que le acusa de "miserable" y de "escapar de Asturias"

Adrián Barbón, en México - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este jueves en el Pleno de la Junta General la utilidad de su reciente viaje institucional a México, asegurando que la misión ha servido para "abrir nuevas vías de negocio" y atraer inversiones. Frente a ello, la portavoz de Vox, Carolina López, ha elevado el tono de la crítica al calificar al jefe del Ejecutivo de "mentiroso" y "miserable", acusándole de utilizar el viaje para "huir" de los problemas de la región.

Durante el turno de "preguntas al presidente", López ha reprochado a Barbón que se fuera a México en el momento "más crítico y cuestionado de su Gobierno", especialmente tras el dictamen sobre el accidente en la mina de Cerredo ocurrido el 31 de marzo d 2025 en el que fallecieron cinco trabajadores y otros dos resultaron heridos.

"Es usted un mentiroso", le ha espetado la portavoz de Vox, tras cuestionar la utilidad del informe de la Inspección General de Servicios encargado por el propio Gobierno tras el accidente. "Mientras usted huye y mira hacia otro lado, hay familias esperando justicia", ha añadido.

La parlamentaria ha ido más allá al calificar de "miserable" la actitud del presidente, a quien ha reprochado "haber enviado argumentarios a los suyos para evitar que se salgan del guion ante la muerte de seis personas". "Estamos hablando de seis fallecidos. Hay que ser miserable, no se puede caer más bajo como ha hecho usted. Huye del accidente, pero también huye del caos que hay en su hogar", ha sentenciado López, quien además ha definido la estancia en México como una "semana de turismo" pagada por el contribuyente para promocionarse personalmente.

Frente a estas acusaciones, Barbón ha replicado utilizando valoraciones de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las cámaras de comercio asturianas, que defendieron el viaje. "Este viaje ha sido un acierto porque abre vías de comercio con inversores que quieren invertir en Asturias", ha afirmado el presidente, quien ha negado que sus acompañantes fueran "afines" políticos, sino representantes del tejido productivo.

En su turno de cierre, el presidente ha afeado a Vox que califique el viaje de "escapada puntual" y ha defendido su labor con la emigración asturiana en México, que suma más de 29.000 personas. Barbón ha contrapuesto su concepto de "prioridad social" a la "prioridad nacional" que propugna Vox, recordando que muchos antepasados asturianos fueron también menores que emigraron solos. "Yo soy el presidente de todos los asturianos, de los que viven aquí y de los que viven fuera", ha zanjado.