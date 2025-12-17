Barbón remarca que el PSOE y el Gobierno colaboran "plenamente" con la justicia y actúan con contundencia

Adrián Barbón - FSA-PSOE

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha subrayado este miércoles que el PSOE "está siendo claro" y "contundente" con los casos de corrupción y está colaborando plenamente con la justicia, de igual modo que el Gobierno central. "Aquellos en los que se detecta una actividad presuntamente corrupta, porque hasta que no falle un juez no podemos decir que son corruptos, están siendo expulsados, fulminados del PSOE", ha remarcado.

Barbón ha hecho estas declaraciones durante una visita a Cangas del Narcea, en la que tambien se ha referido a los últimos casos de acoso, remarcando que el partido en el que milita desde hace 30 años es "un partido profundamente feminista"; y lo que hay que hacer, a su juicio, es "apartar de la organización y del partido a aquellos que tengan estas conductas impropias".

El líder socialista asturiano ha recordado que se está revisando el protocolo antiacoso a nivel nacional y ha afirmado que actitudes como abusos, acosos o participación en prostitución "no representan ni al partido, ni a la militancia, ni a las mujeres, que son las que lideran el feminismo en el PSOE y consiguen conquistas que luego se trasladan al conjunto de la sociedad".

Sobre la investigación de la UCO para saber si hubo un amaño en el contrato para derribar las baterías de coque en Avilés, el presidente ha aclarado que la adjudicación del proyecto no corresponde al Principado de Asturias, sino a Sepides, dependiente del Gobierno central.

En este sentido, ha señalado su deseo de saber qué ha pasado y la necesidad de investigar si ha habido alguna influencia indebida en los miembros del tribunal de adjudicación y si de ello ha derivado dinero a determinadas personas. Barbón ha subrayado que desde el Principado, se persigue "cualquier mácula, cualquier mancha de corrupción" y espera que "se depure la responsabilidad y la justicia actúe como no puede ser de otra manera".

POSIBLE ADELANTO ELECTORAL

Al ser preguntado por un posible adelanto electoral, el presidente asturiano ha apuntado que la convocatoria de elecciones es competencia exclusiva del presidente del Gobierno y que respeta la independencia de la oposición para presentar mociones de censura. "Ni le digo a la oposición que tiene que presentar una moción de censura, ni le digo al presidente del Gobierno lo que tiene que hacer", ha dicho.

"A mí no me gustaría que nadie me dijera lo que tengo que hacer en Asturias, porque a mí me toca tomar las decisiones oportunas", ha añadido.