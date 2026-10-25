Barbón responde nuevamente a preguntas de la oposición en la sesión plenaria de este miércoles

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en una imagen de archivo - PRINCIPADO

OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, volverá a someterse este miércoles, como cada 15 días (periodos en los que se convocan los plenos de la Junta General del Principado), al trámite de preguntas de los dirigentes de la oposición.

Será, como es habitual, en la sesión plenaria del miércoles, una jornada destinada fundamentalmente a orientar al Ejecutivo, salvo las preguntas de control que van destinadas al Gobierno.

Así las cosas, se podrá ver un nuevo cara a cara entre el dirigente socialista y el presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo. "¿Por qué su Gobierno insiste en políticas que van a agravar los problemas de Asturias?", es el texto literal de la pregunta que planteará el líder de la oposición, según consta en el orden del día consultado por Europa Press.

Poseriormente, será el turno de la presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, quien orientará su pregunta en clave nacional, aludiendo al presidente del Gobierno. "¿Sabe Pedro Sánchez dónde está Asturias y quién la gobierna?", formulará López.

"¿Considera que las políticas actuales de su Gobierno son suficientes para garantizar y ampliar los derechos de la ciudadanía asturiana?", es, por último, la pregunta que planteará a Barbón la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.