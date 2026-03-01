Barbón responderá este miércoles a preguntas de la oposición sobre su gestión, autónomos y residuos

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en un pleno - PRINCIPADO

OVIEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, se someterá este miércoles 4 de marzo en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias al trámite de preguntas de los portavoces de la oposición. Hablará de su gestión, de la situación de los autónomos y de residuos.

"¿Sabe ya a qué se debe el fracaso de su gestión?", es el texto literal del planteamiento que le formulará el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, según consta en el orden del día de la sesión, consultado por Europa Press.

Por su parte, la presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, preguntará a Barbón por los derechos que tienen los autonomos. "¿Garantiza el actual modelo de gestión de residuos en el Principado de Asturias el cumplimiento de los objetivos europeos sin incrementar la carga económica sobre los asturianos?", es la pregunta que, por último, formulará a Barbón el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares.