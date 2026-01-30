Barbón tacha de "surrealista" el Pleno extraordinario y cree que el consejero de Hacienda salió reforzado

El presidente del Principado, Adrián Barbón, felicita al consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, tras la aprobación de los presupuestos del Principado para 2026 en el pleno de la Junta General. - PRINCIPADO

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón se ha referido en su cuenta oficial de la red X al Pleno extraordinario celebrado este viernes a petición de PP y el diputado de Foro y ha calificado el mismo de "surrealista". Considera además Barbón que el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, salió reforzado del mismo.

La sesión extraordinaria se celebró a solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular y Mixto-Foro Asturias para que compareciese el presidente del Principado de Asturias para informar sobre la financiación autonómica y la reforma del modelo de financiación propuesta por el Gobierno de la nación. Sin embargo ha sido el titular de Hacienda, Guillermo Peláez que ha dado explicaciones sobre la postura del Ejecutivo.

Además los grupos proponentes presentaron una proposición no de ley sobre la reprobación del consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, don Guillermo Peláez Álvarez que no logró salir adelante y otra PNL, que si se aprobó, sobre el rechazo al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur.

"Después del surrealista pleno de hoy -petición de firmeza en una posición que todo el mundo, fuera de Asturias, reconoce ya como sólida y firme; petición de reprobación en la que no se argumentaron los motivos para reprobar al Consejero de Hacienda y duelo final entre el PP y Vox por demostrar quién da más gritos, solo saqué una cosa clara: las derechas le tienen miedo al Consejero de Hacienda", indica Barbón en la red social.

Este miedo cree Barbón que puede deberse a su solvencia, al rigor de los planteamientos que defiende o porque las derechas "no son capaces de proponer alternativas a lo que él plantea, más allá de decir no".

"No está mal para iniciar el nuevo período de sesiones: no hay alternativa a nuestra posición de negociar, en beneficio de Asturias, el nuevo modelo de financiación, el Consejero de Hacienda sale reforzado y la traca final del PP-Vox quedará para los anales", dice Barbón.

Añade por último que ya se lo dijo al PP antes de las elecciones de Extremadura: "su estrategia, absolutamente errónea, no haría más que hacer crecer y crecer a Vox. Y así está siendo. En mi opinión, Vos ya está en intención de voto en cifras del 20%", concluye.