Barbón ve "bueno" que Queipo quiera aprender de un alcalde socialista tras su reunión con el regidor de Siero

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este viernes a preguntas de los periodistas, a la reunión mantenida entre el presidente del PP, Álvaro Queipo y el alcalde socialista de Siero, Ángel García 'Cepi', y ha manifestado que "es bueno que alguien que no tiene experiencia de gobierno ninguna quiera aprender de un alcalde socialista".

"A ver, yo no soy un comentarista político, no me corresponde a mí comentar quién mantiene reuniones con quién, pero mire, es bueno que alguien que no tiene experiencia de gobierno ninguna porque nunca ha ganado unas elecciones, no ha gobernado ni en el ayuntamiento donde se presentó a la alcaldía, ni ha gobernado ni ha formado parte de un gobierno municipal, ni ha formado parte de un gobierno autonómico, ni se ha presentado ni ha ganado ni tan siquiera las elecciones autonómicas en su circunscripción, es bueno que quiera aprender de quienes sabemos", ha dicho Barbón.

Ha añadido Barbón que con "los que saben" se refiere a los que han gobernado ayuntamientos. Así añade que es bueno y además si encima el alcalde es un alcalde socialista, "mejor que mejor que quiera aprender de él".

"Yo creo que eso es lo que entendimos todos, al final es un político que no tiene experiencia de lo que significa gobernar y va y quiere aprender de los alcaldes socialistas que sí sabemos lo que es gobernar", ha indicado.