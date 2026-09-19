Barbón y Zapico preparan juntos del debate de orientación política para llevar al parlamento una posición común

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y el secretario general de IU Asturias, Ovidio Zapico, se han reunido este sábado en la sede de Presidencia - ADRIÁN BARBÓN

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y el secretario general de IU Asturias, Ovidio Zapico, se han reunido este sábado en la sede de Presidencia para acordar una posición común entre ambas fuerzas del Gobierno de coalición de cara al Debate de Orientación Política de Asturias, que se celebrará este martes en el parlamento asturiano.

En un mensaje en su perfil de la red social X, el presidente ha publicado una foto en la que se ve a ambos en el despacho de presidencia. "Iremos al debate con una posición común, en este contexto de debilitamiento de la Democracia", ha asegurado Barbón.

El presidente ha señalado que "Asturias avanza con un Gobierno de progreso, con un proyecto compartido -de unidad y reformista- capaz de hacer frente a los desafíos que tenemos por delante y siempre con la mirada puesta en reforzar los servicios públicos, fortalecer el Estado de Bienestar y dar respuesta a los problemas de las clases medias y trabajadoras".

Zapico ya avanzó esta mañana que ambas formaciones estaban trabajando en una posición "compartida" que llevar al debate, después del último desencuentro entre PSOE y Convocatoria por Asturies a cuenta de las rebajas fiscales que los socialistas quieren llevar a cabo para las clases medias. Zapico aseguró que cualquier reforma tributaria será "muy puntual, muy concreta" y no "de calado". El límite que fija IU para las modificaciones fiscales está en garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales como la atención primaria, acceso a la vivienda o medidas para frenar el impacto de los precios.