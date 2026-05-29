Batán Recovery recibe los primeros camiones cargados de residuos metálicos de ArcelorMittal para su aprovechamiento

Batán Recovery - GRUPO HUNOSA

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los primeros camiones cargados de residuos metálicos de Arcelor han llegado esta semana a Batán Recovery, en Mieres, para su tratamiento en un proceso en el que se separa el material férrico y los estériles para su posterior reintegración en el proceso productivo.

Batán Recovery, del Grupo Hunosa, es un complejo industrial para la revalorización de materiales localizado en el término municipal de Mieres del Camino (Asturias, España) y situado a 40 kilómetros del puerto del Musel, en Gijón. La instalación tiene su origen en el lavadero de carbón de Batán, inaugurado en 1959 y remodelado entre 1998 y 2012. Su actividad ahora se centra en la revalorización de subproductos de la industria primaria, recuperando materias primas y mineras.

Desde el Grupo Hunosa señalan que de este modo se favorece la economía circular con la revalorización de los subproductos de la industria primaria a través de la recuperación de materias primas minerales.

La previsión es actuar, a lo largo de un año, en más de 23.000 toneladas de hierro y 2.000 toneladas de mezcla de carbones. La instalación cuenta, además, con un banco de pruebas con escalado industrial que permite a las empresas que trabajen con materias primas minerales como fuente de aprovisionamiento estratégico, descubrir la capacidad potencial de recuperación derivada de sus residuos.