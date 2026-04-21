Bayer factura 787 millones en España en 2025, un 4% menos, por la prohibición de un insecticida

El consejero delegado de Bayer Pharma Iberia, Jordi Sánchez - EUROPA PRESS

Destaca la descarbonización total de la planta de La Felguera: "Es el primer centro del sector que lo logra en España y en Europa"

OVIEDO/SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica Bayer cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 787 millones de euros en España, un 4% menos que en el año anterior, por la prohibición del insecticida Movento en la Unión Europea.

Lo ha explicado este martes en rueda de prensa en la sede de la empresa en Sant Joan Despí (Barcelona) el consejero delegado de Bayer Pharma Iberia, Jordi Sánchez, junto al director del área de Crop, Pierre Larrieu; la directora de Consumer Health, Marielle López, y la responsable del centro barcelonés, Anita Gómez.

El descenso en la facturación se debe a la reducción del 20% en Crop Science --dedicada a la agricultura--, hasta 227 millones, por esta prohibición, aunque Larrieu ha señalado que, si se elimina el efecto de Movento, hubo un crecimiento del 5%.

Larrieu ha explicado que 2025 fue un año de "adaptación, foco y crecimiento" y ha recordado que, desde el momento en el que se anunció la prohibición de Movento, la empresa empezó a preparar el mercado.

Ha lamentado que el impacto ha sido "grande", y que supone un desafío importante, ya que no existe un producto alternativo para los agricultores, por lo que están trabajando con el sector para encontrar soluciones.

El directivo ha subrayado que, para ellos, Movento es un producto "seguro", ha recordado que se puede seguir vendiendo fuera de la Unión Europea y que hay países comunitarios en los que ha habido aprobaciones excepcionales, como Portugal, Francia o Italia.

Por otro lado, Sánchez ha detallado que Bayer realizó inversiones por valor de 145 millones de euros en España durante el año pasado, que se destinaron mayoritariamente a I+D, aunque también a infraestructuras.

Entre estas inversiones está la descarbonización total de la planta de La Felguera (Asturias), que ha dicho que es "el primer centro del sector que lo logra en España y en Europa".

PHARMACEUTICAL Y CONSUMER HEALTH

Sánchez ha explicado que, mientras que el área de Pharmaceutical creció un 2%, hasta 418 millones, y Consumer Health, un 13%, hasta 142 millones.

Ha apuntado que Pharmaceutical representa el 53% del negocio de Bayer en España y que los lanzamientos previstos para este año les permiten pensar que seguirán avanzando.

El directivo ha recordado que en enero acabó la patente del anticoagulante Xerento, pero que los nuevos lanzamientos y las ampliaciones de indicaciones de otros medicamentos deben compensar la potencial pérdida de ingresos por la entrada de genéricos en el mercado de Xerento.

Por su parte, López ha celebrado que 2025 fue un "año excepcional" para Consumer Health, y ha recordado que el crecimiento de ventas se dio después de un 2024 en el que también aumentaron.

Ha avanzado que durante 2026 la empresa realizará tres nuevos lanzamientos, y ha subrayado la importancia de "construir marcas fuertes que sean accesibles" para los consumidores.

IA

Gómez ha explicado el uso que está haciendo el centro de Sant Joan Despí de la inteligencia artificial (IA), que ha definido como "un facilitador, una herramienta más" para los trabajadores.

Ha asegurado que su uso se basa en la cultura de maximizar su impacto entre los trabajadores, la colaboración para encontrar soluciones y el uso ético y responsable de la tecnología.

Ha detallado que, en Pharmaceutical, la IA permite diagnósticos "más precisos y rápidos", mientras que en Consumer Health facilita anticipar la demanda y ajustar la planificación y producción, y en Crop, ofrecer modelos de precisión para mejorar la productividad de los agricultores.