Beatriz Llaneza (PP) pide a Barbón que aclare su apoyo al PSOE de Castilla y León tras la operación en Soria

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, ha criticado este martes al secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, por su "silencio ante los casos de corrupción" que afectan al PSOE y tras las detenciones esta mañana en Soria.

Llaneza ha instado a Barbón a aclarar "de manera pública e inmediata" si mantiene su apoyo al secretario general y portavoz del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, tras la detención de seis personas en el marco de una investigación por un presunto caso de tráfico de influencias y prevaricación en el Ayuntamiento de Soria, del que fue alcalde durante casi dos décadas.

En sus declaraciones, la dirigente popular ha acusado al PSOE de encontrarse en "un suma y sigue" de casos de corrupción y ha afirmado que el silencio de Barbón supone "intentar blanquear algunos de los casos más graves y vergonzosos de la historia reciente".

También ha sostenido que el presidente asturiano "no puede mantenerse callado" ante estas situaciones y le ha reprochado que dé "lecciones de democracia" mientras, según ha dicho, evita pronunciarse sobre los casos que afectan a su partido.