Belarmina Díaz cree "indecente y despreciable" la acusación de Pumares sobre vínculos de sus familiares a la minería

OVIEDO 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, ha considerado este viernes que las acusaciones del diputado y portavoz de Foro, Adrián Pumares sobre las vinculaciones de sus familiares con el sector de la minería "suponen un comportamiento indecente y despreciable".

"El comportamiento de Pumares me parece indecente y despreciable. Voy a empezar por ahí. Me parece indecente y despreciable. Tiene de fondo un tufo machista, no nos engañemos, porque esto ya lo ha hecho además y lo ha hecho con otras consejeras y lo ha hecho con la consejera anterior. Pero más allá de eso es indecente y es deleznable y no voy a consentir que nadie ataque mi honorabilidad, que nadie ataque a mi familia, no se lo voy a consentir ni al señor Pumares ni a nadie", zanjó Díaz.

La consejera respondía así a los periodistas que le preguntaban por la rueda de prensa ofrecida por el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, en la que ha exigido su cese inmediato por supuesto conflicto de intereses. Pumares ha indicado que "el hermano de la actual consejera cobraba comisiones de empresarios mineros mientras Belarmina era directora general de Minería". "Belarmina Díaz no puede estar ni un minuto más al frente de la consejería", ha insistido Pumares.

Belarmina Díaz ha lamentado que además Pumares se esté aprovechando de una circunstancia en la que ella misma ha manifestado que estaban "en un momento de gestión como nunca, de complicada, terrible".

"Ya he dicho que yo estoy personalmente en un momento durísimo personal y, desde luego, profesional, el más duro de mi vida. No se lo voy a consentir ni al señor Pumares ni a nadie. Pero, dicho todo esto, lo importante es la investigación, lo importante es en lo que estamos, y en lo que estamos es en saber qué ocurre, por qué ocurre y cómo ocurre este accidente en Blues Solving", dijo.