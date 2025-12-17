Black Dragon Gold pasa a llamarse EMC Gold debido al creciente capital asturiano en su accionariado

Archivo - Salave - COORDINADORA ECOLOGISTA - Archivo

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía australiana Black Dragon Gold Corporation, cotizada en la Bolsa de Australia (ASX), ha anunciado este miércoles su cambio de denominación a EMC Gold Corporation, una decisión estratégica que responde al creciente peso del capital asturiano en su accionariado y refuerza su vinculación con su filial española Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), promotora del proyecto aurífero de Salave, en Tapia de Casariego.

Según ha informado la empresa, en los últimos dos años la entrada de capital español, especialmente de empresarios asturianos, ha crecido hasta representar cerca del 30% de la cartera accionarial, lo que ha motivado este cambio de identidad corporativa y visual. El director general de EMC, José Manuel Domínguez, ha señalado que la nueva denominación refleja "el arraigo con Asturias" y la confianza de inversores locales que "conocen el territorio y las necesidades del proyecto".

El anuncio se produce en un contexto de máximos históricos del oro, que ha superado los 4.200 dólares por onza, lo que ha elevado el valor económico estimado del yacimiento de Salave hasta una horquilla de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. Estas cifras, según señalan en una nota de prensa, "sitúan al proyecto como un potencial motor económico para el occidente asturiano, una de las zonas más afectadas por la despoblación y el envejecimiento demográfico".

La compañía prevé la creación de entre 150 y 200 empleos directos y hasta 1.000 indirectos, con prioridad para la contratación local, así como una inversión inicial superior a los 100 millones de euros en los primeros 18 meses. La contribución económica total a lo largo de la vida útil del proyecto se estima en más de 400 millones de euros.

El cambio de rumbo se apoya también en la ampliación de capital cerrada en noviembre de 2025 por valor de 2,64 millones de euros, suscrita mayoritariamente por inversores españoles y asturianos. El consejero delegado de EMC Gold Corporation, Dominic Roberts, ha destacado que el respaldo de empresarios locales aporta "capital, conocimiento del territorio y un compromiso con la reinversión de los beneficios en la región".

La empresa indica que el proyecto cuenta con estudios técnicos que avalan su viabilidad y su compatibilidad con el entorno, al tratarse de una explotación subterránea, conforme al Plan de Ordenación del Litoral Asturiano y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. "El proyecto Salave tiene hoy más fuerza que nunca para ser el catalizador que Tapia y el Occidente necesitan, respaldado ahora por una marca global que lleva a Asturias en su nombre", subrayan.