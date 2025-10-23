'Blue Expedition' llega a Avilés con un amplio programa para concienciar sobre la invasión de plásticos marinos

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña europea de sensibilización Blue Expedition, que busca frenar la invasión de plásticos en los océanos, ha hecho escala en el puerto de Avilés, donde permanecerá hasta el domingo. Durante estos días se desarrollará un programa de actividades gratuitas dirigidas a escolares, familias, ciudadanía en general y profesionales del ámbito marítimo.

El eje central de esta iniciativa es el Mater, un antiguo barco bonitero reconvertido en museo ecoactivo y centro de educación ambiental. Tras zarpar de Pasaia y hacer escala en Santander, la embarcación ha llegado a Avilés para acoger durante cuatro días una variada programación que incluye talleres, visitas guiadas, recogidas de residuos marinos, actividades artísticas con plásticos y una exposición interactiva.

Entre las actividades previstas destaca la exposición Cuidando el mar para cuidar la vida, así como los talleres escolares en los que participarán más de 400 alumnos de nueve centros educativos entre hoy y mañana. Además, se ofrecerán visitas guiadas al barco y talleres familiares bajo el título Somos Guardamares, disponibles durante toda la estancia del Mater en el puerto.

Esta tarde se celebrará la mesa redonda Un mar de soluciones: Asturias frente a los plásticos marinos; y mañana está prevista una salida al mar para eliminar plásticos, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El sábado por la mañana se realizará una recogida y caracterización de residuos en la playa de Xagó, la única actividad que requiere inscripción previa a través del enlace: https://acortar.link/wKnTra. El domingo se cerrará la escala con una creación artística a partir de residuos marinos y la lectura del Compromiso Blue Ambassadors.

La expedición forma parte del proyecto europeo Interreg Blue Point, en el que participa el Gobierno de Asturias. Esta iniciativa, dotada con más de 3,3 millones financiados con fondos comunitarios y aportaciones de los socios, tiene como objetivo analizar la cadena de valor del plástico marino e identificar nuevas oportunidades económicas sostenibles derivadas de su gestión.

El proyecto promueve la cooperación entre cuatro regiones atlánticas --España, Francia, Irlanda y Portugal-- y cuenta con la participación de administraciones públicas, universidades, centros de investigación y empresas privadas.

En España, la iniciativa está liderada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la colaboración del Principado, la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata), la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan) y el Centro de Investigación en Gestión Empresarial, Innovación y Emprendimiento (MIK) de la Corporación Mondragón.