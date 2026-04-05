El Bollo 2026 en Avilés arranca este domingo con el pregón de Alexsinos

El Bollo 2026 en Avilés arranca este domingo con el pregón de Alexsinos
El Bollo 2026 en Avilés arranca este domingo con el pregón de Alexsinos - AVILÉS
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 5 abril 2026 13:59
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   OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Avilés ha dado comienzo a las fiestas de El Bollo 2026 en con el pregón de este domingo a cargo del creador de contenidos Alexsinos, en un acto presidido por la alcaldesa, Mariví Monteserín.

   Alexsinos ha recordado con cariño su infancia y juventud en la ciudad, concretamente en Versalles, donde el kiosco de Pepe ir y las napolitanas de jamón y queso del Alimerka eran las protagonistas, como no, "con mi tarjetina de puntos".

   El pregonero ha descado la evolución reciente de la ciudad, para él "una villa cercana, hospitalaria y trabajadora".

   La alcaldesa, por su parte, ha subrayado la importancia de la unidad y la colaboración vecinal en la organización de los actos festivos: "Cada año los pregoneros de esta fiesta nos recuerdan la gran transformación de Avilés. Nos recuerdan lo que fuimos y lo que somos".

   Monteserín también ha destacado la participación ciudadana en el desfile de carrozas de Pascua, que abre las celebraciones, y la labor de la Xana, Xanina y sus damas de honor como representantes de la cultura popular avilesina.

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