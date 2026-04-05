El Bollo 2026 en Avilés arranca este domingo con el pregón de Alexsinos - AVILÉS

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Avilés ha dado comienzo a las fiestas de El Bollo 2026 en con el pregón de este domingo a cargo del creador de contenidos Alexsinos, en un acto presidido por la alcaldesa, Mariví Monteserín.

Alexsinos ha recordado con cariño su infancia y juventud en la ciudad, concretamente en Versalles, donde el kiosco de Pepe ir y las napolitanas de jamón y queso del Alimerka eran las protagonistas, como no, "con mi tarjetina de puntos".

El pregonero ha descado la evolución reciente de la ciudad, para él "una villa cercana, hospitalaria y trabajadora".

La alcaldesa, por su parte, ha subrayado la importancia de la unidad y la colaboración vecinal en la organización de los actos festivos: "Cada año los pregoneros de esta fiesta nos recuerdan la gran transformación de Avilés. Nos recuerdan lo que fuimos y lo que somos".

Monteserín también ha destacado la participación ciudadana en el desfile de carrozas de Pascua, que abre las celebraciones, y la labor de la Xana, Xanina y sus damas de honor como representantes de la cultura popular avilesina.