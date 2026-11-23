Salida de vía de un vehículo en la N-640. - SEPA

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conductora de un turismo ha resultado herida leve, a expensas de más pruebas médicas, tras salirse de la vía el vehículo con el que circulaba por la carretera N-640, a la altura de la localidad de San Juan de Moldes, en Castropol. El otro ocupante del coche ha resultado ileso en el siniestro.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en la red social X, el 112 Asturias recibió el aviso del accidente a las 12.02 horas de este lunes. Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Bomberos del SEPA con base en el parque de Barres, quienes tuvieron que intervenir para rescatar a la mujer del interior del automóvil. Los bomberos lograron extraerla a las 12.53 horas, inmovilizada con un collarín y con la ayuda de una tabla de rescate.

Tras la excarcelación, la afectada fue atendida por el equipo de Atención Primaria de Castropol y trasladada posteriormente al Hospital de Jarrio en la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Vegadeo para ser sometida a nuevos exámenes médicos.

Los efectivos dieron por finalizada su intervención y regresaron a su base a las 13.10 horas.