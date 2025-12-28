Bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Felguera (Riosa)

OVIEDO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en Mieres, han sofocado este domingo un incendio declarado en una vivienda situada en la localidad de Felguera, en el concejo de Riosa.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Asturias en la red social X, el aviso se recibió a las 17.48 horas. El fuego afectó a la techumbre del inmueble y fue dado por controlado a las 18.43 horas. Los efectivos de bomberos continúan realizando tareas de desescombro y refrigeración del lugar.

La sala del 112 incormó de lo ocurrido a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), sin que consten daños personales.