La Bonoloto deja un premio de segunda categoría de 28.500 euros en Oviedo

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OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Bonoloto, celebrado este viernes, 2 de octubre, ha dejado un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) en Oviedo (Asturias), agraciado con un importe de 28.531,13 euros.
El boleto premiado en la capital asturiana ha sido uno de los cinco acertantes registrados en esta categoría a nivel nacional. La consignación del premio se ha distribuido también en las localidades de Irurita (Navarra), Valdepeñas (Ciudad Real), Santiago de Compostela (A Coruña) y Casillas (Murcia).
En el sorteo no se han registrado boletos acertantes de Primera Categoría (seis aciertos), por lo que el bote generado que se pondrá en juego en la próxima jornada permitirá a un único acertante ganar hasta 1.000.000 de euros.