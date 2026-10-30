El BOPA publica el plan de acción contra incendios forestales, que movilizará 100 millones

Archivo - Un bombero trata de apagar el fuego, a 21 de agosto de 2025, en Anllarinos del Sil, León, Castilla y León (España). El último balance de la situación de incendios forestales del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) correspon - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado este viernes el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales para el próximo año, el instrumento que organiza los medios y recursos destinados a prevenir, vigilar y combatir el fuego. El documento contempla la movilización de 100 millones de euros y desarrolla las líneas de actuación de la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 2026-2030.

El objetivo del plan es reducir el riesgo de incendios, mejorar la gestión del territorio y reforzar la protección de la población, especialmente en las zonas rurales más expuestas, según ha informado el Principado en nota de prensa. Para ello, prevé nuevas actuaciones preventivas, el refuerzo de los dispositivos de vigilancia y extinción y mejoras en la coordinación y la capacidad de respuesta ante las emergencias.

Entre las principales medidas figura la línea de ayudas a los ayuntamientos para actuaciones preventivas en la interfaz urbano-forestal, dotada con cinco millones. Estas subvenciones permitirán financiar la retirada de vegetación combustible, la creación de áreas de defensa y la mejora de accesos en los entornos con mayor riesgo.

Asimismo, se desarrollará de forma progresiva la red de Zonas Estratégicas de Gestión (ZEG) para reducir vegetación y facilitar las labores de extinción. A esta actuación se suma un programa piloto de quemas controladas en el ámbito de influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Igualmente, el plan dará continuidad al programa de autoprotección frente a incendios forestales financiado con fondos PIMA, orientado a mejorar la preparación de la población residente en áreas de riesgo con acciones de sensibilización, formación y planificación.

La estrategia preventiva incluye además trabajos selvícolas, desbroces, mantenimiento de infraestructuras, restauración de áreas estratégicas y promoción de usos ganaderos compatibles con la gestión del paisaje. Estas actuaciones contribuyen a reducir la acumulación de combustible vegetal, favorecer territorios más resilientes y dificultar la propagación de los grandes incendios forestales.

AUMENTO DE PLANTILLA DEL SEPA

Junto con estas medidas, el Gobierno de Asturias continuará reforzando los dispositivos de vigilancia, extinción y respuesta ante emergencias. En este ámbito, el plan consolida el incremento de plantilla registrado en los últimos años en el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), lo que permitirá mejorar la cobertura territorial y fortalecer la capacidad operativa ante incendios forestales y otras emergencias.

También contempla inversiones para modernizar los recursos materiales mediante la adquisición de vehículos y equipamientos especializados, así como actuaciones de mejora en parques de bomberos e instalaciones operativas. A ello se suma la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas destinadas a reforzar la vigilancia, el seguimiento de incidentes y la coordinación de los distintos dispositivos de emergencia.

En esta línea se enmarca la licitación del nuevo contrato de medios aéreos del Sepa, con un presupuesto superior a los 20 millones. Esta contratación garantizará durante los próximos años la disponibilidad de recursos especializados para tareas de vigilancia, coordinación, búsqueda y rescate, además de apoyo a las labores de extinción.

De los más de 100 millones movilizados, más de 78 millones se destinarán al sistema público de prevención y extinción. De esa cantidad, más de 53 millones corresponden al Sepa para reforzar sus recursos humanos, los medios materiales y la capacidad operativa. A esta inversión se suman otros 30,7 millones para actuaciones de restauración ecológica, prevención estructural del territorio, modernización de equipamientos, conservación del patrimonio natural y fortalecimiento del Servicio de Agentes del Medio Natural.