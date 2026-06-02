Borja Sánchez: Asturias rompe la barrera psicológica de los 50.000 parados

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, junto a la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo y el, secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo en el Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha destacado este martes en Gijón que se ha logrado bajar esa "barrera psicológica" de los 50.000 parados en la región.

En este sentido, ha señalado que el desempleo en Asturias se cifra en algo más de 49.000 parados y ha augurado que este año se podrá estar seis meses por debajo de esa cifra, más que en 2025 que fueron cuatro.

A mayores, ha remarcado que lo relevante es que hay una bajada continua. "Ya acumulamos 62 meses de bajadas interanuales consecutivas", ha resaltado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la firma de la Estrategia Industrial de Asturias en el Taller de Soldadura del Cetro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de los Sectores Industrial y de Servicios La Laboral.

También ha incidido en que la bajada en el paro se produce en todos los segmentos de edad y en todos los sectores productivos. Esto, a su juicio, evidencia que las estrategias que se están realizando en torno a las políticas activas de empleo y a facilitar la creación de empresas están dando sus resultados "mes a mes".

Al tiempo, ha remarcado que la región se ha quedado "muy cerquita" de uno de los objetivos que tiene el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, para este año, que es superar los 400.000 afiliados a la Seguridad Social. Sobre ello, ha dicho que cree recordar que la última vez que pasó fue en noviembre de 2008, o en todo caso el último trimestre de ese año.

"Estamos hablando de una cifra que también es psicológica y con la que lo que pretendemos con ello es simplemente visibilizar cómo también, mes a mes, cada vez son más las personas que se incorporan en nuestro mercado laboral", ha apuntado el consejero.

A este respecto, ha considerado que meses como el del mayo son "muy ejemplificantes" de esto, porque, por un lado, hay una bajada en el paro, que si uno compara abril con mayo, será de unos 1.500 desempleados menos, pero las afiliaciones representan 1.000, 2.700 casi.

A esto ha sumado que, si lo miramos con el mes equivalente del año anterior, el descenso desde el año pasado es de unas 2.500 personas, pero las afiliaciones están por encima de las 8.000.

"Esto quiere decir que poco a poco también uno de los parámetros que más nos preocupan en Asturias a nivel macro, que es el de la población activa, pues va creciendo", ha celebrado.

Sánchez, asimismo, ha señalado que, en un entorno donde el paro está bajando, donde la afiliación crece mucho más que baja el paro y donde la población en general crece, lo que se irá viendo en las siguientes Encuestas de Población Activa será probablemente un "incremento paulatino".

Con todo, ha opinado que son "buenos" datos de incremento de afiliación en la industria manufacturera y también en el sector servicios, si bien en la industria manufacturera cree que es relevante porque representan un tipo de empleo que es demandante de conocimiento.

Esto, a su vez, permite, según el consejero, crear otros indirectos e inducir otros muchos en otros sectores. "Yo creo que hay muy buenos datos y buen balance", ha insistido.