Borja Sánchez destaca que Asturias encadena cinco meses consecutivos con más de 400.000 afiliados a la Seguridad Social

Borja Sánchez, en la comisión - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asturias encadena cinco meses consecutivos con más de 400.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. La comunidad alcanzó en octubre las 404.393 afiliaciones, 1.302 más que en septiembre y 8.301 por encima del mismo mes de 2025. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha destacado este miércoles estos datos en su comparecencia en la Junta General, donde ha recordado que el actual nivel de ocupación es el más alto para un mes de octubre desde 2007.

Sánchez, en una comparecencia solicitada por Vox, ha informado en el parlamento sobre las políticas de empleo que impulsa el Gobierno de Asturias junto con la gerente del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), Begoña López.

Según ha señalado, la evolución de la afiliación confirma que Asturias mantiene la creación de empleo pese al incremento mensual del paro registrado. De hecho, ha comentado que el aumento del desempleo no ha venido acompañado de una reducción de la ocupación, sino de la incorporación de más personas al mercado laboral y a la búsqueda activa de empleo. En este sentido, ha subrayado que la tasa de actividad en el tercer trimestre ha ascendido hasta el 52,63%.

El titular de Ciencia ha explicado que estos avances deben consolidarse mediante el refuerzo de las políticas activas de empleo a través del Sepepa, que han de adaptarse a las necesidades de las personas, las empresas, los sectores productivos y los distintos territorios.

Durante su intervención, ha indicado que el Servicio Público de Empleo realizó el año pasado más de 13.000 diagnósticos individualizados, puso en marcha más de 12.500 itinerarios personalizados y formó a 10.428 personas en paro. Esta labor se completó con diferentes programas municipales, como los planes locales de empleo, que en esta convocatoria cuentan con un presupuesto de 14,4 millones, llegan a 74 concejos y prevén más de 500 contrataciones de personas con dificultades de acceso al mercado laboral.

Sánchez ha precisado que estas políticas avanzan en paralelo a la modernización del Sepepa iniciada el año pasado y al desarrollo de la nueva ley del organismo, actualmente en tramitación parlamentaria.

Frente a las críticas de la oposición ha dicho que las políticas de empleo del Ejecutivo autonómico están dando resultados, aunque ha reconocido que quedan muchas cosas por hacer. "No niego ni voy a negar los problemas", ha apuntado, pero ha rechazado dramatizar la situación del mercado laboral asturiano. "Me niego a convertirlos en el fin del mundo porque, hombre, yo creo que entre pensar que todo va bien y pensar que todo va mal, pues hay un amplio territorio", ha manifestado Sánchez durante su intervención ante los parlamentarios.

Sánchez ha reconocido que en los últimos meses se observa "un cambio de tendencia con respecto a las series anteriores en el sentido de que el paro registrado es más alto que el mismo mes del año anterior", pero ha destacado los datos positivos aportados sobre el número de personas que se incorporan mensualmente a la búsqueda activa de empleo en todos los sectores.

Sánchez ha criticado el uso del miedo como herramienta política, afirmando que "la generación de miedo es un mal programa de gobierno". El consejero ha defendido que la realidad debe analizarse "con hechos constatables y comprobables", y ha insistido en que su análisis se basa en "muchos datos" que demuestran que las políticas de empleo del Gobierno asturiano están funcionando, aunque reconoce que existen desafíos por resolver.

Las explicaciones del dirigente asturiano no han convencido a la diputada de Vox, Sara Álvarez, quien solicitó su comparecencia. "Hay muchas personas en desempleo, muchísimas, y se ponen ustedes medallas porque se mueven en cifras macro, porque no son la realidad a pie de calle", ha dicho, y ha alertado de que "la realidad es que estamos en una situación dramática".

Álvarez ha cuestionado las prioridades del Ejecutivo autonómico, al tiempo que ha criticado los "discursos triunfalistas" del Gobierno, dado que considera que Asturias "sigue siendo un mundo y aparte en el que el peso del funcionariado es enorme porque hay muy pocas personas que trabajan para mantener a muchas".

La representante de Vox ha subrayado que existen "jóvenes que se marchan porque no encuentran oportunidades, trabajadores mayores de 45 y de 50 años que se sienten expulsados del mercado laboral y familias que viven en la incertidumbre", y ha cuestionado directamente al consejero: "¿Cómo se puede defender que sus políticas de empleo funcionan cuando tantos jóvenes siguen teniendo que abandonar Asturias para desarrollar su carrera profesional?". Álvarez ha destacado que "el número de jóvenes menores de 25 años en paro aumentó en 1.900 personas en los últimos tres meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 25,28 %".

La diputada de Vox ha criticado también la falta de empleos de calidad, preguntando "¿dónde están los empleos industriales estables y bien remunerados que permitan sustituir los puestos de trabajo?" y ha denunciado que "hay trabajadores que encadenan trabajos temporales, salarios insuficientes y una incertidumbre permanente".

En este sentido, ha instado al Gobierno a cambiar su forma de medir el éxito: "¿Están dispuestos ustedes a dejar de medir su éxito por el número de planes, de subvenciones y de anuncios realizados y empezar a medirlo por el número de empleos estables?".

Finalmente, Álvarez ha cuestionado los datos presentados recientemente por el consejero, afirmando que "no se puede ser tan triunfalista cuando se hacen comentarios en un momento tan inestable", y ha concluido advirtiendo que "el problema del paro lo han convertido ustedes en estructural, con sus reconversiones y su falta de empatía con el empresariado".