Borja Sánchez llama a la calma y pide dejar al Gobierno trabajar con rigor tras el informe de la Inspección

Archivo - El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez hizo este sábado desde Langreo un llamamiento a la clama para que se deje trabajar al Gobierno "con rigor" tras conocerse el informe de la Inspección General de Servicio sobre el accidente mortal en la mina de Cerredo.

"Ahora mismo lo que necesitamos es calma, necesitamos trabajar todas las cosas que hemos anunciado con rigor y creo que lo que no hace falta es ruido y digo esto sobre todo porque muchas de las cuestiones que aparecen en el informe son cuestiones muy técnicas y se corre el riesgo de llegar a conclusiones erróneas y además precipitadas", dijo Sánchez.

Ha insistido Borja Sánchez en que desde el Ejecutivo cuentan con "una hoja de ruta clara" y ha reiterado que ahora lo que se necesita es "calma para ir aplicando una tras una las medidas previstas en ese plan Regenera".

Ha añadado además que no hay que olvidarse de que hay una investigación judicial en marcha y así mismo laa comisión de investigación parlamentaria también tiene que emitir su dictamen.

"Yo creo que lo que no podemos hacer es quitar el foco de donde realmente está ahora mismo la investigación judicial. Es un momento de investigación, es un momento de dejar de trabajar a la justicia. Y la justicia, a quien están investigando, es a los propietarios de una empresa que estaba realizando una extracción de carbón para la cual no tenía permiso. Por tanto, dejemos trabajar a la justicia por un lado, nosotros en el plano administrativo implementaremos todas esas esas recomendaciones que hemos hecho nuestras", dijo Borja Sánchez.