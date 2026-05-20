La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026

Archivo - La Bóveda Global de Semillas de Svalbard en Noruega. - SEEDVAULT.NO - Archivo

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026. El jurado ha leído el fallo a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

Es un depósito donde se guardan muestras de semillas de miles de plantas de cultivo procedentes de prácticamente todos los países del mundo. Su función no es dar servicio directo a investigadores, sino conservar duplicados de las colecciones de los bancos de germoplasma nacionales y regionales, que pueden recuperarlas si las pierden por conflictos, desastres naturales o fallos técnicos.

Se la ha descrito como una "cámara del fin del mundo" o un "Arca de Noé vegetal", porque está pensada para garantizar la continuidad de las variedades cultivadas incluso en escenarios extremos. El ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon la calificó como un regalo de Noruega para la humanidad y un símbolo de paz.

A este premio, el cuarto de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLVI edición, optaban 32 candidaturas de 17 nacionalidades.

((HABRÁ AMPLIACIÓN PARA ABONADOS))