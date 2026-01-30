Los Brigadistas seguirán en sus puestos ante "los avances significativos" en la negociación con la empresa

Archivo - El presidente del comité de Empresa de Hunosa, Andrés Ballina, el representante de CCOO, Adrián Miguel Pérez, y el brigadista Óliver Suárez junto a miembros de la Brigada de Salvamento Minero. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los integrantes de la Brigada Central de Salvamento Minero continuarán en sus puestos ante los avances "significativos" en la negociación y a la espera de los trámites previstos a corto plazo. Así lo han informado CCOO de HUNOSA y el SOMA-FITAG-UGT, que atribuyen esos avances a la presión ejercida y del compromiso de la representación de los trabajadores.

"Desde el inicio del conflicto, las organizaciones sindicales hemos dejado claro que el objetivo irrenunciable es alcanzar un acuerdo firme, justo y con garantías, que dé respuesta a las reivindicaciones planteadas y asegure la estabilidad y el futuro de la brigada", destaca el sindicato que añade que se trata de cerrar soluciones que eviten que esta situación vuelva a repetirse.

Según informa CCOO en una nota de prensa, en este momento, la empresa ha mostrado una mayor disposición a atender las demandas sindicales y a avanzar hacia un acuerdo real. Por esta razón, y ante una negociación que se encuentra en una fase decisiva, los brigadistas han decidido continuar en sus puestos, concediendo un último margen al diálogo.

No obstante las organizaciones sindicales insisten que este margen no es indefinido y añaden que aunque los plazos no dependen exclusivamente de las partes, la actual evolución de las conversaciones permite un prudente optimismo, siempre condicionado a que el acuerdo final incorpore compromisos claros y efectivos.

"La prioridad sigue siendo la defensa de los derechos de los brigadistas y la garantía de la continuidad de un servicio público esencial, histórico y estratégico como es la Brigada Central de Salvamento Minero. El SOMA-FITAG-UGT y CCOO de HUNOSA mantendremos la máxima exigencia en la negociación e informaremos de cualquier avance o bloqueo que se produzca", concluyen.