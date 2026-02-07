Buenavista (Oviedo) se moviliza: rastrillo solidario para construir aulas escolares en el Congo

Archivo - Edición anterior del mercadillo solidario en la parroquia de Los Santos Apóstoles de Oviedo. - PARROQUIA LOS SANTOS APÓSTOLES - Archivo

OVIEDO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parroquia de los Santos Apóstoles de Buenavista celebra este sábado (de 18.00 a 21.00 horas) y domingo (de 10.30 a 15.00 horas) el 35º Rastrillo solidario, una iniciativa de economía circular y solidaria cuyos fondos se destinarán a un proyecto educativo en la República Democrática del Congo.

El rastrillo se celebrará en el sótano del templo y se enmarca en una "gran fiesta" que une a las parroquias del centro de Asturias, con propuestas como tómbola, rifas, porras, bar y la participación de numerosos voluntarios, así como la implicación de decenas de comercios y entidades colaboradoras que aportan productos de mercería, textil, artesanía, hogar, alimentación, juguetes, libros, decoración o antigüedades.

La iniciativa logró en 2025 recaudar 19.260 euros en 24 horas para la construcción de dos aulas con equipamiento industrial para Formación Profesional de jóvenes en Wau (Sudán del Sur), objetivo ya cumplido según los organizadores.

El rastrillo apoyará en esta ocasión un proyecto de Manos Unidas en la provincia de Kwilu, en el poblado de Impanga Mupila, situado en un país que ocupa el puesto 171 de 193 en el Índice de Desarrollo Humano, y que busca construir y equipar en un año cinco aulas y un bloque de cuatro letrinas en la escuela de Primaria Santa Teresa de Mwilanbingo, beneficiando a 767 niños y niñas, con un presupuesto total de 81.249 euros.

La comunidad local vive principalmente de una agricultura y pesca tradicionales, con escasos recursos, viviendas precarias sin agua potable ni electricidad y grandes dificultades de acceso, especialmente en la estación lluviosa, mientras que las mujeres y las niñas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y con desigualdades en el acceso a la educación.

El proyecto contempla además sesiones formativas en higiene y salud para docentes y alumnado, en una zona donde la escuela, fundada en los años 60 y de titularidad católica concertada, ha visto cómo la mayor parte de sus 36 aulas se han ido derruyendo por falta de medios económicos para su mantenimiento.